28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Байер» примет «Вильярреал». Немецкий клуб сохраняет шансы на улучшение турнирного положения, тогда как испанская команда находится в сложной ситуации и практически лишилась шансов на борьбу за высокие места. При этом обе команды демонстрируют нестабильную игру в обороне, что может сделать матч результативным и динамичным.
«Байер»
«Байер» после 7 туров набрал 9 очков и занимает 20 место. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 8, что говорит о проблемах в защите при умеренной результативности атаки. Несмотря на поражение от «Олимпиакоса», коллектив остается конкурентоспособным и способен навязать темп сопернику, особенно на домашнем поле.
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 35 место, набрав всего 1 очко, и проигрывает в последних матчах турнира. За пять последних игр команда забила 7 голов и пропустила 8, при этом пропускает в восьми матчах подряд. Испанский клуб остается опасным в атаке, но слабая оборона существенно снижает его шансы на положительный результат.
Факты о командах
«Байер»
- 20 место после 7 туров
- 9 очков в активе
- В среднем 1.00 забитого мяча за матч
- В среднем 1.60 пропущенного мяча за матч
- Пропускает в большинстве последних игр
«Вильярреал»
- 35 место после 7 туров
- 1 очко в активе
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В среднем 1.40 забитого мяча за матч
- В среднем 1.60 пропущенного мяча за матч
Прогноз на матч «Байер» – «Вильярреал»
Статистика указывает на преимущество «Байера», особенно с учетом турнирной мотивации и домашнего фактора. «Вильярреал» способен забить, но системные проблемы в обороне делают его уязвимым. Наиболее вероятным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и достаточно высокой результативностью.
Рекомендованные ставки
- Победа «Байера» и тотал больше 2.0 – коэффициент 1.74
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88