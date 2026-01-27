Введите ваш ник на сайте
«Байер» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.74

27 января 2026 9:01
Байер - Вильярреал
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Байера» и тотал больше 2.0
Сделать ставку

28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Байер» примет «Вильярреал». Немецкий клуб сохраняет шансы на улучшение турнирного положения, тогда как испанская команда находится в сложной ситуации и практически лишилась шансов на борьбу за высокие места. При этом обе команды демонстрируют нестабильную игру в обороне, что может сделать матч результативным и динамичным.

«Байер»

«Байер» после 7 туров набрал 9 очков и занимает 20 место. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 8, что говорит о проблемах в защите при умеренной результативности атаки. Несмотря на поражение от «Олимпиакоса», коллектив остается конкурентоспособным и способен навязать темп сопернику, особенно на домашнем поле.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 35 место, набрав всего 1 очко, и проигрывает в последних матчах турнира. За пять последних игр команда забила 7 голов и пропустила 8, при этом пропускает в восьми матчах подряд. Испанский клуб остается опасным в атаке, но слабая оборона существенно снижает его шансы на положительный результат.

Факты о командах

«Байер»

  • 20 место после 7 туров
  • 9 очков в активе
  • В среднем 1.00 забитого мяча за матч
  • В среднем 1.60 пропущенного мяча за матч
  • Пропускает в большинстве последних игр

«Вильярреал»

  • 35 место после 7 туров
  • 1 очко в активе
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 1.40 забитого мяча за матч
  • В среднем 1.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Байер» – «Вильярреал»

Статистика указывает на преимущество «Байера», особенно с учетом турнирной мотивации и домашнего фактора. «Вильярреал» способен забить, но системные проблемы в обороне делают его уязвимым. Наиболее вероятным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и достаточно высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байера» и тотал больше 2.0 – коэффициент 1.74
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.74
Победа «Байера» и тотал больше 2.0
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Вильярреал Байер
