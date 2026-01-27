Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аякс» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.65

27 января 2026 8:41
Аякс - Олимпиакос
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Аякс» примет «Олимпиакос». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, но сохраняют мотвацию улучшить позиции. Нидерландский клуб демонстрирует высокую результативность, однако испытывает серьезные проблемы в обороне, тогда как греческая команда отличается более сбалансированной игрой и стабильностью в защите. Это противостояние обещает быть напряженным и тактически разнообразным.

«Аякс»

«Аякс» после 7 туров занимает 32 место, набрав 6 очков. Команда стабильно забивает, но часто допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах коллектив забил 9 голов, но пропустил 11, что подчеркивает дисбаланс между атакой и защитой. Победа над «Вильярреалом» показала потенциал команды в атаке, однако крупное поражение от АЗ и регулярные пропущенные мячи остаются ключевой проблемой.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» располагается на 24 месте с 8 очками и демонстрирует более прагматичный стиль игры. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила всего 3, что говорит о надежной обороне. Коллектив стабильно забивает в Лиге чемпионов и редко проигрывает, что делает его опасным соперником даже на выезде. Победа над «Байером» подчеркнула способность команды эффективно использовать свои моменты.

Факты о командах

«Аякс»

  • 32 место после 7 туров
  • 6 очков в активе
  • В среднем 1.80 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 2.20 пропущенного мяча за матч
  • Пропускает в 7 матчах подряд

«Олимпиакос»

  • 24 место после 7 туров
  • 8 очков в активе
  • Забивает в 5 матчах подряд в Лиге чемпионов
  • В среднем 1.20 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 0.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Аякс» – «Олимпиакос»

Статистика показывает противостояние атакующего и более сбалансированного стилей. «Аякс» способен создавать много моментов, но нестабильная оборона снижает его шансы на уверенный результат. «Олимпиакос» выглядит более организованной командой, способной использовать слабости соперника. Вероятным сценарием выглядит конкурентный матч с голами с обеих сторон, при этом гости имеют хорошие шансы избежать поражения.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65

1.65
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Олимпиакос Аякс
Другие прогнозы
27.01.2026
22:30
1.85
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг»
27.01.2026
23:00
1.78
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина - Комо
Обе забьют — да
28.01.2026
23:00
2.30
Лига чемпионов, 8 тур
Брюгге - Марсель
Победа «Марселя»
28.01.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 8 тур
Барселона - Копенгаген
Обе забьют — да
28.01.2026
23:00
2.02
Лига чемпионов, 8 тур
Наполи - Челси
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5
28.01.2026
23:00
2.10
Лига чемпионов, 8 тур
Монако - Ювентус
Победа «Ювентуса»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 