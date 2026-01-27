28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Аякс» примет «Олимпиакос». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, но сохраняют мотвацию улучшить позиции. Нидерландский клуб демонстрирует высокую результативность, однако испытывает серьезные проблемы в обороне, тогда как греческая команда отличается более сбалансированной игрой и стабильностью в защите. Это противостояние обещает быть напряженным и тактически разнообразным.

«Аякс»

«Аякс» после 7 туров занимает 32 место, набрав 6 очков. Команда стабильно забивает, но часто допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах коллектив забил 9 голов, но пропустил 11, что подчеркивает дисбаланс между атакой и защитой. Победа над «Вильярреалом» показала потенциал команды в атаке, однако крупное поражение от АЗ и регулярные пропущенные мячи остаются ключевой проблемой.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» располагается на 24 месте с 8 очками и демонстрирует более прагматичный стиль игры. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила всего 3, что говорит о надежной обороне. Коллектив стабильно забивает в Лиге чемпионов и редко проигрывает, что делает его опасным соперником даже на выезде. Победа над «Байером» подчеркнула способность команды эффективно использовать свои моменты.

Факты о командах

«Аякс»

32 место после 7 туров

6 очков в активе

В среднем 1.80 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 2.20 пропущенного мяча за матч

Пропускает в 7 матчах подряд

«Олимпиакос»

24 место после 7 туров

8 очков в активе

Забивает в 5 матчах подряд в Лиге чемпионов

В среднем 1.20 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 0.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Аякс» – «Олимпиакос»

Статистика показывает противостояние атакующего и более сбалансированного стилей. «Аякс» способен создавать много моментов, но нестабильная оборона снижает его шансы на уверенный результат. «Олимпиакос» выглядит более организованной командой, способной использовать слабости соперника. Вероятным сценарием выглядит конкурентный матч с голами с обеих сторон, при этом гости имеют хорошие шансы избежать поражения.

