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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Трабзонспор
Кайсериспор - Трабзонспор: обзор матча 25 июля 2020
Кайсериспор
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
85'
П. Энрике (П)
63'
Ф. Новак
90+6'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Трабзонспор
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
А. Серлот
Пас отдал
Ж. Перейра
89'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
К. Экубан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Энрике
85'
79'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Б. Ндиайе
63'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Новак
Замена
M. Situm
️️️️
C. Şahin
62'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
50'
Желтая карточка
C. Şahin
48'
46'
Замена
Гильерме
️️️️
А. Пармак
8'
Желтая карточка
А. Пармак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
98
Furkan Polat
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
4-1-4-1
1
20
Квржич
3
3
Субаши
22
15
Кампаньяро
7
Энрике
97
70
8
0
4-5-1
1
Чакир
4
Тюркмен
37
Кампи
57
Новак
27
Перейра
6
Пармак
33
Омюр
81
Экубан
5
Ндиайе
7
Соса
9
Серлот
70
18
18
70
5
Ндиайе
22
Черекчи
22
Черекчи
5
Ндиайе
6
Пармак
12
Гильерме
12
Гильерме
6
Пармак
81
Экубан
7
7
81
Экубан
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
98
Furkan Polat
ЦФ
24
Mert Kula
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
98
Furkan Polat
ЦФ
24
Mert Kula
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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