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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Трабзонспор
Кайсериспор - Трабзонспор: обзор матча 12 декабря 2020
Кайсериспор
12.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Трабзонспор
Замена
Д. Алибек
️️️️
П. Энрике
88'
Замена
M. Çelik
️️️️
И. Парлак
70'
Замена
H. HÃ¼seyin Acar
️️️️
М. Фернандеш
70'
70'
Замена
Ю. Сари
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
68'
Желтая карточка
А. Пармак
58'
Желтая карточка
B. BasaÃ§ikoglu
46'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Ф. Диабате
46'
Замена
С. Асан
️️️️
Ж. Перейра
10'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Кайсериспор
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
7
Harisson Manzala
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-2-3-1
80
Алемдар
16
Бехич
22
20
Квржич
4
Коловециос
3
Аттама
13
Лопеш
99
Фернандеш
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
4-4-2
1
Чакир
32
Ие
23
Марлон
27
Перейра
14
Уго
8
Бэйкер
33
Омюр
81
Экубан
6
Пармак
34
Диабате
7
99
Фернандеш
8
8
99
Фернандеш
23
Парлак
88
88
23
Парлак
7
Энрике
7
Алибек
7
Алибек
7
Энрике
27
Перейра
61
Асан
61
Асан
27
Перейра
7
7
Сари
7
Сари
7
34
Диабате
23
Афобе
23
Афобе
34
Диабате
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
7
Harisson Manzala
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
0
Safa Kinali
ЦФ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
7
Harisson Manzala
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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