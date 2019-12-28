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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 28 декабря 2019
Трабзонспор
28.12.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 17 тур
6 : 2
Завершен
Кайсериспор
7'
А. Серлот
37'
Э. Нвакаеме
47'
Д. Старридж
66'
Д. Старридж (П)
90+2'
А. Серлот
82'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
ГОЛ! 5:1!
А. Серлот
Пас отдал
Х. Соса
90'
+2
82'
ГОЛ! 4:1!
А. Кравец
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Старридж
66'
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
А. Серлот
47'
ГОЛ! 2:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Х. Соса
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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