«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.75

30 сентября 2025 9:22
Арсенал - Олимпиакос
01 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Арсенала» и обе команды забьют
Сделать ставку

1 октября на «Эмирейтс» в Лондоне пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, где «Арсенал» примет «Олимпиакос». Обе команды находятся в неплохой форме, но статистика и баланс игры подсказывают, что хозяева будут фаворитами, тогда как гости попробуют использовать свой атакующий потенциал.

«Арсенал»

Лондонский клуб после победы над «Атлетиком» (2:0) уверенно стартовал в турнире. Команда демонстрирует дисциплину в обороне: в пяти последних встречах пропущено всего два гола. При этом атакующая линия стабильно продуктивна – 10 голов за пять игр, то есть в среднем 2.00 за матч. «Арсенал» показывает хороший баланс, умеет играть как первым номером, так и на контратаках. Победы над «Ноттингемом» (3:0) и «Ньюкаслом» (2:1) подтверждают текущую стабильность.

«Олимпиакос»

Греческий клуб также в порядке: ничья с «Пафосом» (0:0) в первом туре ЛЧ оставила вопросы, но в целом статистика позитивна. В пяти последних матчах команда забила 11 голов, то есть в среднем 2.20 за игру, и пропустила 4. При этом «Олимпиакос» не проигрывает в семи последних встречах, что говорит о психологической устойчивости. В национальном чемпионате команда победила «Левадиакос» (3:2) и разгромила «Пансеррайкос» (5:0), показывая результативность даже при ротации состава.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Забивает в 5 последних встречах.

«Олимпиакос»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи
50% (6)
0% (0)
50% (6)
19
Забитых мячей
15
1.58
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Лига Европы, 1/8 финала
Арсенал
0 : 1
18.03.2021
Олимпиакос
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 3
11.03.2021
Арсенал
Лига Европы,
Арсенал
1 : 2
27.02.2020
Олимпиакос
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
0 : 1
20.02.2020
Арсенал
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
0 : 3
09.12.2015
Арсенал
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 3
29.09.2015
Олимпиакос
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
04.12.2012
Арсенал
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
3 : 1
03.10.2012
Олимпиакос
Лига Чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
3 : 1
06.12.2011
Арсенал
Лига Чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 1
28.09.2011
Олимпиакос
Лига Чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
09.12.2009
Арсенал
Лига Чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 0
29.09.2009
Олимпиакос
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Олимпиакос»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но «Арсенал» выглядит более сбалансированным и стабильно играет на «Эмирейтс». «Олимпиакос» способен забить, но его уровень в обороне может не выдержать давления хозяев. При этом греческий клуб имеет привычку открыто играть даже на выезде, что увеличивает вероятность результативного матча. Оптимально рассматривать варианты, связанные с победой хозяев и голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» и обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 1.70

1.75
Победа «Арсенала» и обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Олимпиакос Арсенал
