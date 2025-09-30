1 октября на «Эмирейтс» в Лондоне пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, где «Арсенал» примет «Олимпиакос». Обе команды находятся в неплохой форме, но статистика и баланс игры подсказывают, что хозяева будут фаворитами, тогда как гости попробуют использовать свой атакующий потенциал.

«Арсенал»

Лондонский клуб после победы над «Атлетиком» (2:0) уверенно стартовал в турнире. Команда демонстрирует дисциплину в обороне: в пяти последних встречах пропущено всего два гола. При этом атакующая линия стабильно продуктивна – 10 голов за пять игр, то есть в среднем 2.00 за матч. «Арсенал» показывает хороший баланс, умеет играть как первым номером, так и на контратаках. Победы над «Ноттингемом» (3:0) и «Ньюкаслом» (2:1) подтверждают текущую стабильность.

«Олимпиакос»

Греческий клуб также в порядке: ничья с «Пафосом» (0:0) в первом туре ЛЧ оставила вопросы, но в целом статистика позитивна. В пяти последних матчах команда забила 11 голов, то есть в среднем 2.20 за игру, и пропустила 4. При этом «Олимпиакос» не проигрывает в семи последних встречах, что говорит о психологической устойчивости. В национальном чемпионате команда победила «Левадиакос» (3:2) и разгромила «Пансеррайкос» (5:0), показывая результативность даже при ротации состава.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Забивает в 5 последних встречах.

«Олимпиакос»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Олимпиакос»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но «Арсенал» выглядит более сбалансированным и стабильно играет на «Эмирейтс». «Олимпиакос» способен забить, но его уровень в обороне может не выдержать давления хозяев. При этом греческий клуб имеет привычку открыто играть даже на выезде, что увеличивает вероятность результативного матча. Оптимально рассматривать варианты, связанные с победой хозяев и голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки