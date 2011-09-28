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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 28 сентября 2011
Арсенал
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
9'
А. Окслэд-Чемберлен
19'
А. Сантос
28'
Д. Фустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Олимпиакос
Желтая карточка
Р. Джеббур
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Пантелич
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Ф. Модесто
️️️️
П. Орбаис
Замена
Д. Абдун
️️️️
К. Миральяс
Замена
Р. ван Перси
️️️️
М. Шамах
Желтая карточка
Д. Фустер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Т. Росицки
ГОЛ! 2:1!
Д. Фустер
ГОЛ! 2:0!
А. Сантос
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
17
Франко Коcтанцо
ВР
7
Ариэль Ибагаса
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ЛП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Давид Фустер
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
3-5-1-1
13
Щесны
11
Сантос
4
Мертезакер
3
Санья
28
Аршавин
5
Фримпонг
8
Сонг
8
Артета
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
27
Шамах
3-2-3-2
17
Коcтанцо
7
Ибагаса
5
Маркано
35
Торосидис
5
Мельберг
25
Холебас
19
Фустер
15
Фейса
6
Орбаис
87
Миральяс
19
Джеббур
28
Аршавин
3
Гиббс
3
Гиббс
28
Аршавин
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
27
Шамах
32
ван Перси
32
ван Перси
27
Шамах
6
Орбаис
20
Модесто
20
Модесто
6
Орбаис
87
Миральяс
93
Абдун
93
Абдун
87
Миральяс
19
Фустер
9
Пантелич
9
Пантелич
19
Фустер
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 08:45 (четверг, 29 сентября)
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