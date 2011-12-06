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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Арсенал
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча 06 декабря 2011
Олимпиакос
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
16'
Р. Джеббур
36'
Д. Фустер
89'
Ф. Модесто
57'
Й. Бенаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арсенал
Замена
А. Папацоглу
️️️️
Р. Джеббур
+2
ГОЛ! 3:1!
Ф. Модесто
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Т. Росицки
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Д. Абдун
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Э. Фримпонг
ГОЛ! 2:1!
Й. Бенаюн
Пас отдал
М. Шамах
Замена
И. Микел
️️️️
А. Сантос
Замена
П. Орбаис
️️️️
Х. Холебас
ГОЛ! 2:0!
Д. Фустер
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
В. Манноне
️️️️
Л. Фабиански
ГОЛ! 1:0!
Р. Джеббур
Пас отдал
Д. Фустер
16'
Желтая карточка
А. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
17
Франко Коcтанцо
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
3-2-1-2
16
Медьери
35
Торосидис
5
Мельберг
5
Маркано
25
Холебас
20
Модесто
19
Фустер
19
Джеббур
87
Миральяс
4-1-3-1-1
22
Фабиански
4
Вермален
5
Скиллачи
5
Джуру
11
Сантос
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
5
Фримпонг
51
Бенаюн
28
Аршавин
27
Шамах
19
Джеббур
12
Папацоглу
12
Папацоглу
19
Джеббур
25
Холебас
6
Орбаис
6
Орбаис
25
Холебас
19
Фустер
93
Абдун
93
Абдун
19
Фустер
22
Фабиански
1
Манноне
1
Манноне
22
Фабиански
11
Сантос
5
Микел
5
Микел
11
Сантос
13
Коклен
10
Росицки
10
Росицки
13
Коклен
Остались в запасе
Олимпиакос
Арсенал
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
17
Франко Коcтанцо
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Огужан Озякуп
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
17
Франко Коcтанцо
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Остались в запасе
15
Огужан Озякуп
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Олимпиакос - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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