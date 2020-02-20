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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Арсенал
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча 20 февраля 2020
Олимпиакос
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Арсенал
81'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арсенал
90'
+2
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Папастатопулос
Желтая карточка
У. Ба
90'
+1
83'
Желтая карточка
Г. Джака
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Сака
75'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Д. Уиллок
Замена
М. Ловера
️️️️
Г. Масурас
75'
71'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Замена
К. Фортунис
️️️️
А. Бухалакис
65'
58'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Мартинелли
Желтая карточка
А. Бухалакис
50'
Желтая карточка
Р. Семеду
26'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
27
Ба
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
3-1-2-2-2
1
Лено
13
Мустафи
19
Папастатопулос
4
Луис
34
Джака
28
Уиллок
6
Гендузи
7
Сака
7
Мартинелли
91
Ляказетт
7
Обамеянг
41
Бухалакис
7
Фортунис
7
Фортунис
41
Бухалакис
7
Масурас
17
Ловера
17
Ловера
7
Масурас
7
Мартинелли
25
Себальос
25
Себальос
7
Мартинелли
19
Папастатопулос
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
19
Папастатопулос
28
Уиллок
19
Пепе
19
Пепе
28
Уиллок
Остались в запасе
Олимпиакос
Арсенал
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Олимпиакос - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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