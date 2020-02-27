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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 27 февраля 2020
Арсенал
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы
1 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Олимпиакос
113'
П. Обамеянг
53'
П. Сиссе
120'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Олимпиакос
120'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
117'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Гильерме
114'
Замена
М. Ловера
️️️️
К. Цимикас
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мартинелли
113'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
А. Ляказетт
105'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Ш. Мустафи
103'
86'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Бельерин
84'
77'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
72'
59'
Желтая карточка
М. Камара
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Вальбуэна
21'
Желтая карточка
У. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
55
Эмилиано Буллари
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лено
13
Мустафи
4
Луис
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
19
Пепе
10
Озил
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
27
Ба
4
Сиссе
21
Цимикас
41
Бухалакис
2
Камара
8
Гильерме
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
13
Мустафи
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
13
Мустафи
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
2
Бельерин
28
Уиллок
28
Уиллок
2
Бельерин
91
Ляказетт
7
Мартинелли
7
Мартинелли
91
Ляказетт
77
Ранджелович
7
Масурас
7
Масурас
77
Ранджелович
8
Гильерме
34
Пападопулос
34
Пападопулос
8
Гильерме
28
Вальбуэна
76
Гаспар
76
Гаспар
28
Вальбуэна
21
Цимикас
17
Ловера
17
Ловера
21
Цимикас
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
44
Илиас Караргирис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
55
Эмилиано Буллари
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
44
Илиас Караргирис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
55
Эмилиано Буллари
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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