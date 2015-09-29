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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 29 сентября 2015
Арсенал
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 3
Завершен
Олимпиакос
35'
Т. Уолкотт
65'
А. Санчес
33'
Ф. Пардо
40'
Д. Оспина (АГ)
66'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Олимпиакос
87'
Замена
П. Вурос
️️️️
К. Фортунис
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Э. Бельерин
86'
77'
Желтая карточка
К. Фортунис
Желтая карточка
М. Озил
77'
76'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
75'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
73'
Замена
Эрнани
️️️️
Себа
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Ф. Пардо
ГОЛ! 2:2!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Уолкотт
65'
64'
Желтая карточка
Роберто
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
60'
Замена
П. Мертезакер
️️️️
Л. Косиельни
57'
46'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
Г. Паулиста
45'
Желтая карточка
А. Санчес
44'
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Оспина
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пардо
Пас отдал
К. Фортунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
3
Гиббс
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
3-3-1-3
13
Роберто
3
Эльабделлауи
22
Сиовас
4
Ботиа
23
Касами
91
Камбьяссо
30
Салино
7
Фортунис
12
Идейе
92
Себа
27
Пардо
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Мертезакер
6
Косиельни
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
2
Бельерин
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
2
Бельерин
7
Фортунис
2
Вурос
2
Вурос
7
Фортунис
12
Идейе
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
12
Идейе
92
Себа
27
Эрнани
27
Эрнани
92
Себа
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Остались в запасе
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 23:45)
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