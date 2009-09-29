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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 29 сентября 2009
Арсенал
29.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
79'
Р. ван Перси
86'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Олимпиакос
+1
Желтая карточка
Р. Браво
Желтая карточка
Дуду
ГОЛ! 2:0!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
В. Торосидис
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Леонардо
Замена
К. Митроглу
️️️️
К. Рауль Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Эдуардо
Замена
К. Вела
️️️️
А. Диаби
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Дуду
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
М. Жевлаков
Замена
Й. Столтидис
️️️️
Ж. Заири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
(К)
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ПЗ
60
Леонардо
ЛП
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
35
Василис Торосидис
ЦП
10
Дуду
ЦП
11
Жаоад Заири
ПП
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Арсенал
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
3
Дидье Доми
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
19
Яннис Пападопулос
ЦП
6
Йероклис Столтидис
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-4-1
1
Манноне
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
27
Эбуэ
8
Сонг
28
Аршавин
4
Фабрегас
5
Диаби
10
Росицки
32
ван Перси
4-1-4-1
1
Никополидис
6
Жевлаков
5
Мельберг
34
Пападопулос
4
Браво
28
Ледесма
11
Заири
35
Торосидис
10
Дуду
60
Леонардо
87
Диого
32
ван Перси
21
Рэмзи
21
Рэмзи
32
ван Перси
10
Росицки
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Росицки
5
Диаби
10
Вела
10
Вела
5
Диаби
11
Заири
6
Столтидис
6
Столтидис
11
Заири
60
Леонардо
10
Гонсалес
10
Гонсалес
60
Леонардо
28
Ледесма
11
Митроглу
11
Митроглу
28
Ледесма
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
19
Яннис Пападопулос
ЦП
3
Дидье Доми
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
19
Яннис Пападопулос
ЦП
3
Дидье Доми
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Резервный судья:
Антони Готье (Франция)
Делегат:
Айнар Леппянен (Эстония)
Инспектор:
Бо Карлссон (Швеция)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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