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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Арсенал
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча 09 декабря 2015
Олимпиакос
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
29'
О. Жиру
49'
О. Жиру
67'
О. Жиру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арсенал
90'
Замена
К. Чамберс
️️️️
О. Жиру
90'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Пардо
86'
Замена
Нани
️️️️
Себа
77'
72'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Домингес
️️️️
П. Касами
72'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Жиру
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
66'
63'
Желтая карточка
О. Жиру
49'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
29'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
18'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
К. Фортунис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
92
Себа
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
30
Леонардо Салино
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-2-1-3
13
Роберто
26
Масуаку
22
Сиовас
3
Да Кошта
3
Эльабделлауи
23
Касами
19
Миливойевич
7
Фортунис
27
Пардо
92
Себа
12
Идейе
4-2-2-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
21
Рэмзи
20
Фламини
32
Уолкотт
10
Озил
10
Кэмпбелл
9
Жиру
23
Касами
10
Домингес
10
Домингес
23
Касами
92
Себа
17
Нани
17
Нани
92
Себа
27
Пардо
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
27
Пардо
32
Уолкотт
3
Гиббс
3
Гиббс
32
Уолкотт
9
Жиру
12
Чамберс
12
Чамберс
9
Жиру
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Олимпиакос
Арсенал
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Олимпиакос - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Спорт 1
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