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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Арсенал
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча 04 декабря 2012
Олимпиакос
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
64'
Я. Маниатис
73'
К. Митроглу
38'
Т. Росицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
М. Шамах
83'
Замена
М. Анга
️️️️
Д. Мид
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Р. Джеббур
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Митроглу
Пас отдал
В. Торосидис
73'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Д. Абдун
72'
66'
Желтая карточка
С. Скиллачи
65'
Желтая карточка
В. Щесны
ГОЛ! 1:1!
Я. Маниатис
64'
Замена
Д. Фустер
️️️️
Л. Фейса
60'
54'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
Л. Фейса
51'
46'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Росицки
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Росицки
Пас отдал
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
53
Джернейд Мид
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Марко Пантелич
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
48
Сид Хайрович
ЦЗ
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
39
Зак Анса
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-4-2
1
Кэрролл
15
Контрерас
44
Манолас
35
Торосидис
8
Маниатис
55
Машаду
19
Греко
15
Фейса
18
Диаките
19
Джеббур
93
Абдун
3-1-4-1-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Вермален
5
Скиллачи
13
Коклен
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
53
Мид
27
Жервиньо
27
Шамах
19
Джеббур
7
Ибагаса
7
Ибагаса
19
Джеббур
15
Фейса
19
Фустер
19
Фустер
15
Фейса
93
Абдун
11
Митроглу
11
Митроглу
93
Абдун
53
Мид
4
Анга
4
Анга
53
Мид
10
Росицки
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Росицки
Остались в запасе
Олимпиакос
Арсенал
16
Балаж Медьери
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
48
Сид Хайрович
ЦЗ
39
Зак Анса
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Остались в запасе
48
Сид Хайрович
ЦЗ
39
Зак Анса
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Олимпиакос - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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