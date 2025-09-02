Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал Тула» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

02 сентября 2025 9:30
Арсенал - СКА-Хабаровск
03 сент. 2025, среда 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Арсенала Тула»
Сделать ставку

3 сентября на стадионе «Спартак» в Туле состоится матч 8-го тура Первой лиги России, в котором встречаются «Арсенал Тула» и «СКА Хабаровск». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но «Арсенал» выглядит более уверенно на своем поле, что делает его фаворитом этой встречи. В то время как «СКА Хабаровск» не может победить в последних матчах, Туле предстоит продлить серию без поражений и улучшить свою позицию в турнирной таблице.

«Арсенал Тула»

«Арсенал Тула» находится на 7-м месте после 7 туров с 10 очками. В последних 5 матчах команда забила 9 голов, но также пропустила 6. Лидер атак, Амур Калмыков, продемонстрировал хорошие результаты, забив 5 голов за 7 матчей. В игре «Арсенала» заметна определенная нестабильность, но команда набрала форму после двух поражений подряд, играя вничью и одержав одну победу в последних трех турах. К тому же «Арсенал» на домашнем стадионе показывает достаточно хорошую форму, что придает им уверенности перед матчем с «СКА Хабаровск».

«СКА Хабаровск»

«СКА Хабаровск» в свою очередь находится на 8-м месте, имея 9 очков после 7 матчей. В последних играх команда также испытывает трудности, не одержав побед в четырех матчах подряд. В атаке у «СКА» есть стабильный игрок – Камран Алиев, который забил 2 гола в 7 матчах, но в целом атакующие действия команды оставляют желать лучшего. В последних 5 играх команда забила только 4 гола, при этом пропустила 5. Оборона «СКА Хабаровск» не выглядит надежной, особенно в матчах против более сильных соперников.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

  • Набрал 10 очков в 7 матчах, занимает 7 место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • Победил в 7 из 10 последних матчей против «СКА Хабаровск» на своем поле.

«СКА Хабаровск»

  • Набрал 9 очков в 7 матчах, занимает 8 место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не может победить в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи
69% (9)
8% (1)
23% (3)
19
Забитых мячей
16
1.46
В среднем за матч
1.23
5:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Арсенал
3 : 1
03.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.04.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
31.08.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
14.04.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.10.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
03.06.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 1 тур
Арсенал
3 : 2
17.07.2022
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
07.04.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1 : 0
20.09.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
03.11.2013
Арсенал
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
5 : 1
23.07.2013
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч

На основе текущей формы команд и статистики можно ожидать победу «Арсенала Тула» в домашней игре. Тульская команда на своем стадионе выглядит сильнее, чем «СКА Хабаровск», который испытывает проблемы с атакой и не может найти свою игру в гостях. «Арсенал» имеет хорошие шансы на победу, тем более что они не проигрывают в последних домашних матчах против «СКА». Учитывая текущую форму атакующих линий, можно ожидать, что «Арсенал» забьет как минимум один гол, а вот у «СКА Хабаровск» будут проблемы с взятием ворот.

Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Тула», что соответствует текущей форме команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала Тула» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Ожидаемый исход – победа «Арсенала Тула» с результатом 2:1 или 1:0.

2.05
Победа «Арсенала Тула»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Арсенал
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 