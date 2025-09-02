3 сентября на стадионе «Спартак» в Туле состоится матч 8-го тура Первой лиги России, в котором встречаются «Арсенал Тула» и «СКА Хабаровск». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но «Арсенал» выглядит более уверенно на своем поле, что делает его фаворитом этой встречи. В то время как «СКА Хабаровск» не может победить в последних матчах, Туле предстоит продлить серию без поражений и улучшить свою позицию в турнирной таблице.

«Арсенал Тула»

«Арсенал Тула» находится на 7-м месте после 7 туров с 10 очками. В последних 5 матчах команда забила 9 голов, но также пропустила 6. Лидер атак, Амур Калмыков, продемонстрировал хорошие результаты, забив 5 голов за 7 матчей. В игре «Арсенала» заметна определенная нестабильность, но команда набрала форму после двух поражений подряд, играя вничью и одержав одну победу в последних трех турах. К тому же «Арсенал» на домашнем стадионе показывает достаточно хорошую форму, что придает им уверенности перед матчем с «СКА Хабаровск».

«СКА Хабаровск»

«СКА Хабаровск» в свою очередь находится на 8-м месте, имея 9 очков после 7 матчей. В последних играх команда также испытывает трудности, не одержав побед в четырех матчах подряд. В атаке у «СКА» есть стабильный игрок – Камран Алиев, который забил 2 гола в 7 матчах, но в целом атакующие действия команды оставляют желать лучшего. В последних 5 играх команда забила только 4 гола, при этом пропустила 5. Оборона «СКА Хабаровск» не выглядит надежной, особенно в матчах против более сильных соперников.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

Набрал 10 очков в 7 матчах, занимает 7 место.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Победил в 7 из 10 последних матчей против «СКА Хабаровск» на своем поле.

«СКА Хабаровск»

Набрал 9 очков в 7 матчах, занимает 8 место.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Не может победить в 4 последних матчах.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Прогноз на матч

На основе текущей формы команд и статистики можно ожидать победу «Арсенала Тула» в домашней игре. Тульская команда на своем стадионе выглядит сильнее, чем «СКА Хабаровск», который испытывает проблемы с атакой и не может найти свою игру в гостях. «Арсенал» имеет хорошие шансы на победу, тем более что они не проигрывают в последних домашних матчах против «СКА». Учитывая текущую форму атакующих линий, можно ожидать, что «Арсенал» забьет как минимум один гол, а вот у «СКА Хабаровск» будут проблемы с взятием ворот.

Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Тула», что соответствует текущей форме команд.

Рекомендованные ставки: