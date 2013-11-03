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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2013
СКА-Хабаровск
03.11.2013, воскресенье, 07:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
13'
А. Мурнин
30'
Н. Жуниор
54'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Наваловский
90'
Замена
Д. Караев
️️️️
Н. Жуниор
88'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кармазиненко
79'
Желтая карточка
Г. Наваловский
70'
63'
Желтая карточка
А. Макаренко
61'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Тимохин
61'
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Маслов
60'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
П. Сергеев
Замена
Э. Зураев
️️️️
С. Нестеренко
58'
ГОЛ! 3:0!
В. Кармазиненко
54'
46'
Замена
И. Лозенков
️️️️
А. Денисов
ГОЛ! 2:0!
Н. Жуниор
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Мурнин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
85
Попов
88
Наваловский
5
Нестеренко
3
Удалый
7
Гогуа
13
Замалиев
27
Мурнин
4
Славнов
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
3-1-4-2
1
Филимонов
22
Ершов
18
Сухарев
71
Денисов
18
Кашчелан
77
Лепский
20
Сергеев
8
Макаренко
27
Игнатьев
14
Маслов
45
Тимохин
5
Нестеренко
7
Зураев
7
Зураев
5
Нестеренко
88
Наваловский
30
Трусевич
30
Трусевич
88
Наваловский
11
Натан Жуниор
10
Караев
10
Караев
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Радченко
8
Кармазиненко
71
Денисов
14
Лозенков
14
Лозенков
71
Денисов
20
Сергеев
10
Кузнецов
10
Кузнецов
20
Сергеев
14
Маслов
99
Савин
99
Савин
14
Маслов
45
Тимохин
48
Кутьин
48
Кутьин
45
Тимохин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Юность
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