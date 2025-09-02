Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

02 сентября 2025 9:20
Торпедо - Уфа
03 сент. 2025, среда 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Уфы»
Сделать ставку

3 сентября на стадионе «Локомотив» в Химках состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Уфу». Ожидается напряженная игра, где обе команды будут бороться за важные очки. «Торпедо» на домашнем стадионе будет стремиться исправить свою неудачную серию, в то время как «Уфа», набравшая форму, будет пытаться укрепить свое положение в верхней части таблицы.

«Торпедо»

«Торпедо» в этом сезоне переживает трудный период. После 7 туров команда набрала лишь 4 очка и занимает 17 место в таблице. За последние 5 матчей «Торпедо» забило лишь 1 гол, при этом пропустив 8. Нападение, во главе с Глебом Шевченко, которому удалось забить только 1 гол в 7 матчах, явно не оправдывает ожиданий. Оборона также не стабильно работает, пропуская в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах. Учитывая нынешнюю форму «Торпедо», можно ожидать, что команда будет иметь проблемы с атакой и защитой в предстоящем матче.

«Уфа»

«Уфа» выглядит гораздо более уверенно. После 7 туров команда набрала 8 очков и занимает 10 место. В последних 5 играх команда забила 6 голов, при этом пропустив 4. Нападение, в лице Дилана Ортиса, который забил 2 гола в 2 матчах, работает достаточно эффективно. В защитной линии «Уфа» также показывает хорошие результаты, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. Учитывая текущую форму, «Уфа» будет являться фаворитом в этом матче и будет стремиться к победе.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Набрало 4 очка в 7 матчах, занимает 17 место
  • Не выигрывало в 7 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах

«Уфа»

  • Набрала 8 очков, занимает 10 место
  • Побеждала в 3 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
10% (1)
70% (7)
20% (2)
7
Забитых мячей
10
0.7
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 23 тур
Торпедо
0 : 0
09.03.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 8 тур
Уфа
0 : 1
31.08.2024
Торпедо
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
1 : 1
26.09.2023
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Торпедо
2 : 2
08.12.2014
Уфа
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
1 : 1
20.10.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 0
23.11.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 7 тур
Уфа
1 : 0
07.08.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 18 тур
Торпедо
2 : 2
26.10.2012
Уфа
Россия. ФНЛ, 2 тур
Уфа
3 : 0
16.07.2012
Торпедо
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Уфа» выглядит фаворитом в этом противостоянии. Несмотря на то, что «Торпедо» будет играть дома, их атака не работает эффективно, а оборона продолжает допускать ошибки. «Уфа» показывает стабильную игру в атаке и защите, что дает ей преимущество в этом матче. Ожидается, что гости смогут забить хотя бы один гол, а также не позволят «Торпедо» раскрыться и добиться победы.

Таким образом, прогноз на матч – победа «Уфы» с минимальным перевесом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Уфы» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Ожидаемый исход – победа «Уфы» с результатом 2:1 или 1:0.

1.90
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Уфа Торпедо
Рекомендуем
