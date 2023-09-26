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Уфа - Торпедо
Уфа - Торпедо: обзор матча 26 сентября 2023
Уфа
26.09.2023, вторник, 16:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
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Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
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29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
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Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
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0 : 0
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СКА-Хабаровск
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3 : 0
21.11.2026
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01.11.2026
Торпедо
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