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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Уфа
Торпедо - Уфа: обзор матча 09 марта 2025
Торпедо
09.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Уфа
90'
+6
Замена
В. Карпов
️️️️
А. Гуренко
89'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
Г. Шевченко
89'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
И. Манелов
78'
78'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Мацхарашвили
78'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Стоцкий
69'
Замена
В. Ложкин
️️️️
К. Муллин
Замена
Й. Гузман
️️️️
И. Горбунов
57'
Замена
В. Галкин
️️️️
А. Юшин
57'
Желтая карточка
С. Бородин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
10
Йейсон Гузман
АП
90
Владислав Галкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-2-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
52
Нетфуллин
80
Хосонов
17
Горбунов
70
Червяков
2
Манелов
7
Юшин
4-1-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
7
Юшин
90
Галкин
90
Галкин
7
Юшин
2
Манелов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
2
Манелов
11
Гуренко
62
Карпов
62
Карпов
11
Гуренко
89
Стоцкий
79
Троянов
79
Троянов
89
Стоцкий
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Торпедо - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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