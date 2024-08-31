Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Торпедо
Уфа - Торпедо: обзор матча 31 августа 2024
Уфа
31.08.2024, суббота, 12:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
84'
А. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Торпедо
90'
+2
Замена
Р. Байтуков
️️️️
М. Чурич
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Анисимов
87'
Замена
Л. Ушахин
️️️️
М. Агеян
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
А. Соколов
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
В. Ложкин
73'
67'
Замена
В. Галкин
️️️️
М. Аруна Камара
67'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Корян
Желтая карточка
В. Карпов
47'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
Н. Мацхарашвили
46'
Желтая карточка
А. Перченок
19'
Желтая карточка
В. Адаев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
9
Адаев
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
7
Перченок
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
33
Камара
77
Корян
38
Чупаев
88
Агеян
6
Ушахин
6
Ушахин
88
Агеян
25
Ложкин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
97
Пасевич
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
97
Чурич
26
Байтуков
26
Байтуков
97
Чурич
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
33
Камара
90
Галкин
90
Галкин
33
Камара
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саранск)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Нефтяник
Новости команд
Все
Уфа
Торпедо
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:00
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:00
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
26 ноября
3
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
1
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+