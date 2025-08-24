Введите ваш ник на сайте
«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.25

24 августа 2025 9:58
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
25 авг. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Сан-Паулу»
Сделать ставку

25 августа на стадионе «MorumBIS» пройдет встреча 21-го тура чемпионата Бразилии, где «Сан-Паулу» примет «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в середине таблицы, но задачи разные: хозяева стремятся закрепиться в зоне международных турниров, тогда как гости пытаются выбраться из нестабильной серии.

«Сан-Паулу»

Хозяева выглядят уверенно: 29 очков после 20 туров и 8-е место. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и стабильно набирает очки. В атаке ключевую роль играет Андре Силва, который забил 14 мячей в сезоне. При этом «Сан-Паулу» стабильно забивает – в семи турах подряд команда поражает ворота соперников. В последних пяти матчах в чемпионате команда отметилась пятью голами и пропустила четыре, что говорит о балансе игры и грамотной защите. Особенно заметен прогресс в домашних встречах: здесь «Сан-Паулу» играет надeжно, редко уступая даже сильным соперникам.

«Атлетико Минейро»

Гости провели 18 матчей и заработали 24 очка, что пока лишь 11-е место. Команда переживает не лучший период, уступив «Гремио» 1:3, хотя до этого сумела обыграть «Годой Крус» в Копа Судамерикана. «Атлетико Минейро» отличается тем, что почти всегда забивает: в последних трeх турах они обязательно поражали ворота соперников. Однако оборона остаeтся слабым местом: 6 пропущенных голов в последних пяти матчах подтверждают нестабильность защитных порядков. Несмотря на наличие опытных исполнителей в атаке, команда часто теряет концентрацию в концовках встреч.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Серии A
  • Забивает 7 туров подряд
  • В среднем 1.0 забитый и 0.8 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 29 очков после 20 туров – 8-е место

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 турах подряд
  • В среднем 1.0 забитый и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 24 очка после 18 туров – 11-е место

Личные встречи
24% (6)
32% (8)
44% (11)
26
Забитых мячей
31
1.04
В среднем за матч
1.24
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
06.04.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
24.11.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
12.07.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
03.12.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сан-Паулу
0 : 2
06.08.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
02.11.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.07.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
0 : 0
26.09.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
13.06.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
3 : 0
17.12.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
04.09.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.10.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
14.06.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
06.09.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
2 : 2
06.05.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.10.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
1 : 2
18.06.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
27.11.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.08.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
4 : 2
20.11.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
30.07.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.10.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
01.06.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
1 : 0
19.09.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
03.06.2013
Сан-Паулу
Показать все

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»

Игра обещает быть упорной. «Сан-Паулу» набрал хорошую форму и не уступает уже семь матчей подряд, при этом стабильно забивает. «Атлетико Минейро» также обладает атакующим потенциалом, но допускает слишком много ошибок в обороне. При равной игре в центре поля ключевым фактором может стать надeжность хозяев и их стабильность на своeм стадионе. Вероятнее всего, «Сан-Паулу» сможет одержать победу при поддержке болельщиков, но игра будет результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.25
Победа «Сан-Паулу»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Сан-Паулу
