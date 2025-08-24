25 августа на стадионе «MorumBIS» пройдет встреча 21-го тура чемпионата Бразилии, где «Сан-Паулу» примет «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в середине таблицы, но задачи разные: хозяева стремятся закрепиться в зоне международных турниров, тогда как гости пытаются выбраться из нестабильной серии.

«Сан-Паулу»

Хозяева выглядят уверенно: 29 очков после 20 туров и 8-е место. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и стабильно набирает очки. В атаке ключевую роль играет Андре Силва, который забил 14 мячей в сезоне. При этом «Сан-Паулу» стабильно забивает – в семи турах подряд команда поражает ворота соперников. В последних пяти матчах в чемпионате команда отметилась пятью голами и пропустила четыре, что говорит о балансе игры и грамотной защите. Особенно заметен прогресс в домашних встречах: здесь «Сан-Паулу» играет надeжно, редко уступая даже сильным соперникам.

«Атлетико Минейро»

Гости провели 18 матчей и заработали 24 очка, что пока лишь 11-е место. Команда переживает не лучший период, уступив «Гремио» 1:3, хотя до этого сумела обыграть «Годой Крус» в Копа Судамерикана. «Атлетико Минейро» отличается тем, что почти всегда забивает: в последних трeх турах они обязательно поражали ворота соперников. Однако оборона остаeтся слабым местом: 6 пропущенных голов в последних пяти матчах подтверждают нестабильность защитных порядков. Несмотря на наличие опытных исполнителей в атаке, команда часто теряет концентрацию в концовках встреч.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии A

Забивает 7 туров подряд

В среднем 1.0 забитый и 0.8 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

29 очков после 20 туров – 8-е место

«Атлетико Минейро»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 3 турах подряд

В среднем 1.0 забитый и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

24 очка после 18 туров – 11-е место

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»

Игра обещает быть упорной. «Сан-Паулу» набрал хорошую форму и не уступает уже семь матчей подряд, при этом стабильно забивает. «Атлетико Минейро» также обладает атакующим потенциалом, но допускает слишком много ошибок в обороне. При равной игре в центре поля ключевым фактором может стать надeжность хозяев и их стабильность на своeм стадионе. Вероятнее всего, «Сан-Паулу» сможет одержать победу при поддержке болельщиков, но игра будет результативной.

Рекомендованные ставки