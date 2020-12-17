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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Сан-Паулу - Атлетико Минейро: обзор матча 17 декабря 2020
Сан-Паулу
17.12.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
25'
И. Гомес
84'
Г. Сара
90+1'
Ж. Торо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Минейро
ГОЛ! 3:0!
Ж. Торо
Пас отдал
Луан
90'
+1
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Сара
89'
Замена
H.
️️️️
И. Гомес
89'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сара
Пас отдал
В. Буэно
84'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
84'
84'
Замена
Натан
️️️️
Кено
84'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Варгас
Замена
В. Буэно
️️️️
Ч. Че
80'
78'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Д. Саварино
75'
Вторая желтая
Аллан
Желтая карточка
Б. Алвес
70'
69'
Замена
Э. Саша
️️️️
Калебе
Желтая карточка
Ч. Че
68'
68'
Желтая карточка
Аллан
68'
Желтая карточка
Х. Алонсо
46'
Замена
А. Франко
️️️️
И. Рабельо
42'
Желтая карточка
И. Рабельо
ГОЛ! 1:0!
И. Гомес
Пас отдал
Ч. Че
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
30
Калебе
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1
Victor
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
5
Арболеда
10
Алвес
33
Луан
3
Че Че
17
Гомес
8
Сара
20
20
Бреннер
18
3-2-3-2
22
Эверсон
30
Габриэль
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
21
Рабельо
11
Саварино
30
Калебе
29
Аллан
20
Кено
11
Варгас
8
Сара
44
Торо
44
Торо
8
Сара
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
3
Че Че
15
Буэно
15
Буэно
3
Че Че
17
Гомес
15
15
17
Гомес
30
Калебе
8
Саша
8
Саша
30
Калебе
11
Варгас
38
Маррони
38
Маррони
11
Варгас
11
Саварино
11
Сарачо
11
Сарачо
11
Саварино
20
Кено
14
Натан
14
Натан
20
Кено
21
Рабельо
21
Франко
21
Франко
21
Рабельо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
3
Лео
ЦЗ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
3
Лео
ЦЗ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Минейро
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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