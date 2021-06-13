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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Атлетико Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 13 июня 2021
Атлетико Минейро
13.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
17'
Жаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
83'
Замена
Натан
️️️️
Жаир
81'
76'
Замена
Эдер
️️️️
Р. Нестор
76'
Замена
И. Гомес
️️️️
Лусиано
Замена
Маррони
️️️️
Йоран
76'
Замена
E.
️️️️
Кено
76'
59'
Замена
J. Rojas
️️️️
Пабло
59'
Замена
A. Galeano
️️️️
Г. Сара
41'
Желтая карточка
Б. Алвес
40'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Ж. Миранда
ГОЛ! 1:0!
Жаир
Пас отдал
Йоран
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Игнасио Фернандес
АП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
92
Пабло
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
41
Нето
ОП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Шейлон
АП
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-2-1
22
Эверсон
21
Рабельо
4
Ревер
13
Арана
23
Гуга
19
Йоран
8
Жаир
29
Аллан
8
Фернандес
7
Халк
20
Кено
4-3-1-3
3
Лео
13
Миранда
34
Алвес
6
Рейналдо
8
Сара
11
Нестор
10
Лусиано
24
Ригони
18
28
92
Пабло
19
Йоран
38
Маррони
38
Маррони
19
Йоран
8
Жаир
14
Натан
14
Натан
8
Жаир
20
Кено
48
48
20
Кено
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
13
Миранда
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Миранда
10
Лусиано
17
Гомес
17
Гомес
10
Лусиано
92
Пабло
7
7
92
Пабло
8
Сара
21
21
8
Сара
11
Нестор
23
Эдер
23
Эдер
11
Нестор
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
41
Нето
ОП
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Габриэль
ЦЗ
16
Додо
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
15
Витор Буэно
ЦП
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Шейлон
АП
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
41
Нето
ОП
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Габриэль
ЦЗ
16
Додо
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
Остались в запасе
15
Витор Буэно
ЦП
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Шейлон
АП
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Паулу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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