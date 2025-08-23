Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вильярреал» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85

23 августа 2025 7:17
Вильярреал - Жирона
24 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку

В рамках второго тура Ла Лиги «Вильярреал» примет на своeм поле «Жирону». Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита благодаря впечатляющей серии побед в чемпионате, тогда как гости пытаются остановить спад и улучшить игру в обороне.

«Вильярреал»

«Вильярреал» уверенно начал сезон, обыграв «Реал Овьедо» (2:0). Это уже седьмая подряд победа в чемпионате, что подтверждает стабильность команды. Коллектив регулярно отличается в атаке – семь матчей подряд с забитыми мячами, при этом в последних пяти встречах «жeлтая субмарина» оформила шесть голов. Однако оборона не идеальна: за те же пять игр пропущено шесть мячей. Важным преимуществом станет домашний фактор – на «Эстадио де ла Серамика» команда играет надeжнее, а атмосфера на стадионе позволяет оказывать давление на соперника.

«Жирона»

В отличие от хозяев, «Жирона» стартовала неудачно, уступив «Райо Вальекано» (1:3). Это поражение стало третьим подряд в чемпионате, и все они сопровождались пропущенными мячами. В атаке команда демонстрирует определeнную результативность – шесть голов в пяти встречах, но оборона выглядит слишком уязвимой: девять пропущенных мячей за тот же отрезок. Несмотря на кризисные результаты, «Жирона» всe равно забивает в большинстве матчей, что может сыграть роль в грядущей встрече.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 7 матчах подряд в чемпионате
  • В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных голов за последние 5 игр
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Жирона»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.20 забитых и 1.80 пропущенных голов за последние 5 игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних встречах

Личные встречи
67% (8)
8% (1)
25% (3)
15
Забитых мячей
9
1.25
В среднем за матч
0.75
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
0 : 1
10.05.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 2
01.12.2024
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Жирона
0 : 1
14.05.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
1 : 2
27.09.2023
Жирона
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 2
20.05.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 0
22.01.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
0 : 1
26.01.2021
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0 : 3
22.01.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
14.04.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2018
Жирона
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
0 : 2
03.03.2018
Жирона
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
1 : 2
15.10.2017
Вильярреал
Показать все

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Жирона»

Судя по статистике, «Вильярреал» обладает значительным преимуществом за счeт стабильности и серии побед, а также фактора домашнего поля. «Жирона» переживает непростую полосу, однако команда всe равно умеет находить моменты в атаке. Оба коллектива нестабильны в обороне, поэтому матч обещает результативность. Логично предположить, что хозяева будут ближе к победе, но пропустить при этом тоже могут. Оптимальным выбором станет ставка на голы обеих команд, а также победу «Вильярреала» с опцией результативной игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: ставка на победу «Вильярреала» – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Жирона Вильярреал
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 