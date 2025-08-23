В рамках второго тура Ла Лиги «Вильярреал» примет на своeм поле «Жирону». Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита благодаря впечатляющей серии побед в чемпионате, тогда как гости пытаются остановить спад и улучшить игру в обороне.

«Вильярреал»

«Вильярреал» уверенно начал сезон, обыграв «Реал Овьедо» (2:0). Это уже седьмая подряд победа в чемпионате, что подтверждает стабильность команды. Коллектив регулярно отличается в атаке – семь матчей подряд с забитыми мячами, при этом в последних пяти встречах «жeлтая субмарина» оформила шесть голов. Однако оборона не идеальна: за те же пять игр пропущено шесть мячей. Важным преимуществом станет домашний фактор – на «Эстадио де ла Серамика» команда играет надeжнее, а атмосфера на стадионе позволяет оказывать давление на соперника.

«Жирона»

В отличие от хозяев, «Жирона» стартовала неудачно, уступив «Райо Вальекано» (1:3). Это поражение стало третьим подряд в чемпионате, и все они сопровождались пропущенными мячами. В атаке команда демонстрирует определeнную результативность – шесть голов в пяти встречах, но оборона выглядит слишком уязвимой: девять пропущенных мячей за тот же отрезок. Несмотря на кризисные результаты, «Жирона» всe равно забивает в большинстве матчей, что может сыграть роль в грядущей встрече.

Факты о командах

«Вильярреал»

Побеждает в 7 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 7 матчах подряд в чемпионате

В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных голов за последние 5 игр

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Жирона»

Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.20 забитых и 1.80 пропущенных голов за последние 5 игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Жирона»

Судя по статистике, «Вильярреал» обладает значительным преимуществом за счeт стабильности и серии побед, а также фактора домашнего поля. «Жирона» переживает непростую полосу, однако команда всe равно умеет находить моменты в атаке. Оба коллектива нестабильны в обороне, поэтому матч обещает результативность. Логично предположить, что хозяева будут ближе к победе, но пропустить при этом тоже могут. Оптимальным выбором станет ставка на голы обеих команд, а также победу «Вильярреала» с опцией результативной игры.

Рекомендованные ставки

Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: ставка на победу «Вильярреала» – коэффициент 1.85