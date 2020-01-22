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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Вильярреал
Жирона - Вильярреал: обзор матча 22 января 2020
Жирона
22.01.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Вильярреал
54'
Р. Мори
70'
С. Касорла
72'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Вильярреал
Желтая карточка
Ж. Гумбау
89'
72'
ГОЛ! 0:3!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
С. Касорла
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Касорла
67'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мори
Пас отдал
П. Торрес
53'
Желтая карточка
Р. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Борха Гарсия
АП
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
2-2-2
1
Хуан Карлос
4
Алкала
22
Рамальо
19
Санчес
6
Гранель
11
Гальяр
23
Брэндон
4-3-2-1
1
Андрес
7
Пенья
14
Торрес
6
Кинтилья
26
Мори
99
Ангисса
8
Морланес
8
Касорла
16
Гомес
10
Онтиверос
70
Бакка
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
10
Борха Гарсия
АП
6
Жерар Гумбау
ОП
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Кике Альварес
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
6
Жерар Гумбау
ОП
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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