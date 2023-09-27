Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Жирона
Вильярреал - Жирона: обзор матча 27 сентября 2023
Вильярреал
27.09.2023, среда, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
49'
Д. Парехо (П)
56'
А. Довбик
61'
Э. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Жирона
90'
+7
Замена
Д. Блинд
️️️️
Э. Гарсия
Замена
М. Тригерос
️️️️
Д. Парехо
90'
+7
Желтая карточка
Б. Бреретон
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Гутьеррес
88'
Замена
Д. Солис
️️️️
В. Цыганков
Желтая карточка
А. Баэна
87'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Луис Моралес
78'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Р. Альбиоль
78'
69'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
61'
ГОЛ! 1:2!
Э. Гарсия
Пас отдал
А. Гарсия
Замена
Р. Террац
️️️️
Э. Капу
59'
Замена
И. Акомах
️️️️
Й. Пино
59'
58'
Желтая карточка
Я. Эррера
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
Савиньо
53'
Замена
Порту
️️️️
И. Мартин
52'
Замена
Я. Коуто
️️️️
А. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
49'
Желтая карточка
Й. Пино
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
23
Педраса
39
Альбиоль
2
Манди
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
9
Серлот
25
Моралес
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
24
Гарсия
21
Эррера
17
Савиньо
23
Мартин
11
Цыганков
9
Довбик
39
Альбиоль
46
Габбиа
46
Габбиа
39
Альбиоль
6
Капу
11
Террац
11
Террац
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Парехо
25
Моралес
22
Бреретон
22
Бреретон
25
Моралес
10
Пино
11
Акомах
11
Акомах
10
Пино
24
Гарсия
17
Блинд
17
Блинд
24
Гарсия
22
Мартинес
27
Коуто
27
Коуто
22
Мартинес
11
Цыганков
14
Солис
14
Солис
11
Цыганков
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Вильярреал - Жирона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Новости команд
Все
Вильярреал
Жирона
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+