Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Жирона
Вильярреал - Жирона: обзор матча 01 декабря 2024
Вильярреал
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
23'
Т. Барри
46'
А. Баэна
66'
Д. ван де Бек
90+7'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Жирона
90'
+8
Желтая карточка
Порту
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Л. Крейчи
Пас отдал
К. Стуани
Замена
П. Наварро
️️️️
А. Баэна
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Блинд
90'
+3
Желтая карточка
Д. ван де Бек
Желтая карточка
Р. Альбиоль
85'
85'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Парехо
78'
73'
Замена
Д. Блинд
️️️️
А. Мартинес
73'
Замена
Порту
️️️️
Д. ван де Бек
Замена
П. Кабанес
️️️️
Й. Пино
72'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Т. Барри
72'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. ван де Бек
59'
Замена
Д. Солис
️️️️
И. Мартин
58'
Замена
К. Стуани
️️️️
Б. Миовски
ГОЛ! 2:0!
А. Баэна
Пас отдал
Й. Пино
46'
46'
Замена
А. Руис
️️️️
А. Данжума
Желтая карточка
С. Кардона
40'
31'
Желтая карточка
Б. Хиль
ГОЛ! 1:0!
Т. Барри
23'
18'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К)
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Конде
23
Кардона
39
Альбиоль
2
Кошта
2
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
2-2-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
6
ван де Бек
17
Хиль
23
Мартин
7
Данжума
28
Миовски
10
Баэна
6
Наварро
6
Наварро
10
Баэна
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
22
Мартинес
17
Блинд
17
Блинд
22
Мартинес
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
7
Данжума
9
Руис
9
Руис
7
Данжума
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Вильярреал - Жирона
2
6
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
13
Офсайды
4
2
Количество передач
373
667
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.66
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Жирона
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+