Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 1.85

15 августа 2025 19:46
Заря - Кривбасс
18 авг. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют – нет
Сделать ставку

В заключительном матче третьего тура украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Кривбасс» на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Обе команды удачно начали сезон, но подходят к очной встрече с разной динамикой. «Заря» делает ставку на надeжную игру в обороне, а «Кривбасс» – на атакующую остроту и реализацию, несмотря на явные проблемы при игре на выезде.

«Заря»

Команда провела два стартовых матча чемпионата уверенно: ничья с «ЛНЗ» (0:0) и победа над «Кудровкой» (2:1). Слабым местом остаeтся атака – за последние пять встреч «Заря» забила всего 3 мяча (в среднем 0.60 за игру). Впрочем, оборона компенсирует скромную результативность: те же 3 пропущенных гола за 5 матчей при 3 сухих встречах.

«Заря» старается контролировать центр поля и действует аккуратно в позиционной защите. В домашних матчах команда минимизирует риски и редко даeт соперникам развернуть атаку, особенно в первом тайме. Важной задачей станет сдерживание давления со стороны Кривбасса на флангах.

«Кривбасс»

Команда Романа Григорчука демонстрирует нестабильную, но боевую форму. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 5 голов, в том числе по два в матчах с «Металлистом 1925» и «Колосом». Однако за эти же игры пропущено 9 мячей, включая 5 от «Динамо Загреб» и 2 от «Гезтепе». Это говорит о сложности с построением обороны – 1.80 пропущенных мячей за игру в среднем.

Клуб уверенно играет в нападении и умеет использовать ошибки соперников. В 4 последних матчах «Кривбасс» обязательно забивал. Проблемы начинаются на выезде: команда проиграла 3 последних выездных матча, и контроль над игрой на чужом поле остаeтся слабым звеном.

Факты о командах

«Заря»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд в УПЛ
  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • Победа в последнем туре с минимальным перевесом
  • Пропускает крайне редко, чаще удерживая ничейный счeт

«Кривбасс»

  • Забивает в 4 матчах УПЛ подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах
  • Часто допускает ошибки в обороне, особенно на флангах

Личные встречи
26% (5)
11% (2)
63% (12)
17
Забитых мячей
35
0.89
В среднем за матч
1.84
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
4 : 0
20.04.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
0 : 1
20.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
08.04.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
2 : 2
02.10.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
3 : 0
09.03.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
0 : 1
11.08.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
2 : 0
16.03.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
2 : 1
27.08.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
0 : 2
15.05.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Заря
1 : 0
23.10.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 25 тур
Заря
1 : 0
15.04.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 10 тур
Кривбасс
4 : 0
17.10.2009
Заря
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
Кривбасс
5 : 0
15.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 22 тур
Кривбасс
2 : 1
04.04.2009
Заря
Чемпионат Украины, 7 тур
Заря
1 : 2
31.08.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 24 тур
Заря
1 : 2
05.04.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 9 тур
Кривбасс
1 : 2
16.09.2007
Заря
Показать все

Прогноз на матч

Матч ожидается упорным и низовым. «Заря» выстроит игру от обороны, стремясь удержать ноль у своих ворот и поймать соперника на ошибке. «Кривбасс», напротив, будет искать моменты через активные действия в атаке, но нестабильность в обороне не позволит удержать преимущества, если оно будет достигнуто.

На фоне стабильности «Зари» в защите и слабости «Кривбасса» в выездных встречах, хозяева выглядят чуть предпочтительнее. Однако с высокой долей вероятности матч завершится с минимальным количеством голов – не исключена ничья.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68

1.85
Обе команды забьют – нет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Кривбасс Заря
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 