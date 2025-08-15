В заключительном матче третьего тура украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Кривбасс» на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Обе команды удачно начали сезон, но подходят к очной встрече с разной динамикой. «Заря» делает ставку на надeжную игру в обороне, а «Кривбасс» – на атакующую остроту и реализацию, несмотря на явные проблемы при игре на выезде.

«Заря»

Команда провела два стартовых матча чемпионата уверенно: ничья с «ЛНЗ» (0:0) и победа над «Кудровкой» (2:1). Слабым местом остаeтся атака – за последние пять встреч «Заря» забила всего 3 мяча (в среднем 0.60 за игру). Впрочем, оборона компенсирует скромную результативность: те же 3 пропущенных гола за 5 матчей при 3 сухих встречах.

«Заря» старается контролировать центр поля и действует аккуратно в позиционной защите. В домашних матчах команда минимизирует риски и редко даeт соперникам развернуть атаку, особенно в первом тайме. Важной задачей станет сдерживание давления со стороны Кривбасса на флангах.

«Кривбасс»

Команда Романа Григорчука демонстрирует нестабильную, но боевую форму. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 5 голов, в том числе по два в матчах с «Металлистом 1925» и «Колосом». Однако за эти же игры пропущено 9 мячей, включая 5 от «Динамо Загреб» и 2 от «Гезтепе». Это говорит о сложности с построением обороны – 1.80 пропущенных мячей за игру в среднем.

Клуб уверенно играет в нападении и умеет использовать ошибки соперников. В 4 последних матчах «Кривбасс» обязательно забивал. Проблемы начинаются на выезде: команда проиграла 3 последних выездных матча, и контроль над игрой на чужом поле остаeтся слабым звеном.

Факты о командах

«Заря»

Не проигрывает в 3 матчах подряд в УПЛ

В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр

Победа в последнем туре с минимальным перевесом

Пропускает крайне редко, чаще удерживая ничейный счeт

«Кривбасс»

Забивает в 4 матчах УПЛ подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Часто допускает ошибки в обороне, особенно на флангах

Прогноз на матч

Матч ожидается упорным и низовым. «Заря» выстроит игру от обороны, стремясь удержать ноль у своих ворот и поймать соперника на ошибке. «Кривбасс», напротив, будет искать моменты через активные действия в атаке, но нестабильность в обороне не позволит удержать преимущества, если оно будет достигнуто.

На фоне стабильности «Зари» в защите и слабости «Кривбасса» в выездных встречах, хозяева выглядят чуть предпочтительнее. Однако с высокой долей вероятности матч завершится с минимальным количеством голов – не исключена ничья.

