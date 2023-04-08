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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 08 апреля 2023
Кривбасс
08.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Заря
50'
Р. Капич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Заря
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
М. Задерака
90'
+5
Замена
Т. Стецков
️️️️
Р. Капич
88'
Желтая карточка
Е. Банада
85'
Замена
М. Лунев
️️️️
Н. Татарков
71'
71'
Замена
Р. Вантух
️️️️
Д. Антюх
Желтая карточка
М. Задерака
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Капич
Пас отдал
Н. Татарков
50'
Замена
А. Понедельник
️️️️
А. Микитишин
46'
Желтая карточка
К. Приходько
44'
42'
Желтая карточка
Д. Антюх
Желтая карточка
Н. Татарков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
45
Владимир Якимец
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
29
Ким Приходько
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
77
Андрей Понедельник
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-4-3-1
25
Дибанго
13
Бескоровайный
45
Якимец
2
Рябов
10
Капич
44
Банада
29
Приходько
7
Микитишин
11
Татарков
20
Задерака
30
Клищук
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
75
Снурницын
44
Батагов
6
Бражко
15
Мишнев
8
Дрышлюк
10
Булеца
9
Антюх
31
Русин
10
Капич
55
Стецков
55
Стецков
10
Капич
20
Задерака
39
Опанасенко
39
Опанасенко
20
Задерака
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
11
Татарков
14
Лунев
14
Лунев
11
Татарков
9
Антюх
17
Вантух
17
Вантух
9
Антюх
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Кривбасс - Заря
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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