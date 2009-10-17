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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 17 октября 2009
Кривбасс
17.10.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 10 тур
4 : 0
Завершен
Заря
13'
А. Максимов
39'
А. Максимов
69'
М. Бартулович (П)
77'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Заря
Замена
️️️️
С. Шевчук
Замена
️️️️
С. Карпенко
Замена
️️️️
А. Богомазов
Замена
️️️️
Т. Дурай
ГОЛ! 4:0!
М. Бартулович
Вторая желтая
А. Опря
Желтая карточка
А. Опря
Замена
️️️️
Т. Лазарович
Желтая карточка
М. Бартулович
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Бартулович
Желтая карточка
И. Шуховцев
Желтая карточка
А. Гаврюшов
ГОЛ! 2:0!
А. Максимов
Желтая карточка
А. Богомазов
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
️️️️
Э. Булку
14'
Желтая карточка
А. Курилов
ГОЛ! 1:0!
А. Максимов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кривбасс
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
0
Анатолий Опря
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Андрей Гаврюшов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
3-2-4-1
0
Кернозенко
20
Допилка
25
Жданов
8
Булку
4
Сердюк
81
Карпенко
0
Опря
57
Богомазов
25
Максимов
30
Кобахидзе
21
Бартулович
3-2-3-2
99
Шуховцев
0
Гаврюшов
78
Курилов
41
Омоко
31
Дурай
21
Меликян
6
Каменюка
70
Шевчук
14
Милько
27
Лазарович
69
Антонов
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Юрий Дудник
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Кривбасс - Заря
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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