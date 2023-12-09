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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 09 декабря 2023
Кривбасс
09.12.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Заря
11'
О. Кожушко
40'
А. Понедельник
42'
Э. Герреро
78'
А. Батагов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Заря
Желтая карточка
Д. Бизимана
90'
+2
88'
Желтая карточка
И. Горбач
Желтая карточка
Ю. Вакулко
84'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Х. Илич
84'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Д. Кузик
84'
Замена
Д. Устименко
️️️️
О. Кожушко
84'
80'
Желтая карточка
А. Батагов
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Батагов
Пас отдал
В. Чурко
75'
Замена
П. Мичин
️️️️
Д. Антюх
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Задерака
74'
68'
Замена
Джордан
️️️️
И. Кирюханцев
Замена
К. Приходько
️️️️
Р. Дебелко
61'
59'
Замена
В. Бугай
️️️️
Д. Мишнев
46'
Замена
И. Горбач
️️️️
Д. Алефиренко
46'
Замена
О. Данченко
️️️️
Д. Нагнойный
42'
ГОЛ! 2:1!
Э. Герреро
Пас отдал
Д. Нагнойный
ГОЛ! 2:0!
А. Понедельник
40'
28'
Желтая карточка
Д. Мишнев
19'
Желтая карточка
В. Чурко
ГОЛ! 1:0!
О. Кожушко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
2
Вячеслав Рябов
ОП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
55
Джордан
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
25
Дибанго
17
Кузик
8
Бизимана
2
Рябов
23
Илич
77
Понедельник
20
Задерака
27
Дебелко
7
Кожушко
3-1-2-3-1
1
Сапутин
70
Кирюханцев
86
Боль
75
Снурницын
44
Батагов
15
Мишнев
39
Герреро
11
Чурко
21
Нагнойный
9
Антюх
7
Алефиренко
27
Дебелко
29
Приходько
29
Приходько
27
Дебелко
23
Илич
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Илич
17
Кузик
10
Хомченовский
10
Хомченовский
17
Кузик
20
Задерака
7
Близниченко
7
Близниченко
20
Задерака
7
Кожушко
9
Устименко
9
Устименко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
55
Джордан
55
Джордан
70
Кирюханцев
21
Нагнойный
94
Данченко
94
Данченко
21
Нагнойный
9
Антюх
22
Мичин
22
Мичин
9
Антюх
15
Мишнев
19
Бугай
19
Бугай
15
Мишнев
7
Алефиренко
11
Горбач
11
Горбач
7
Алефиренко
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Антон Жилкин
ВР
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
2
4
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
3
2
Сейвы
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
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