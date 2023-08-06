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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 06 августа 2023
Заря
06.08.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Кривбасс
4'
Д. Антюх (П)
42'
М. Лунев (П)
57'
К. Приходько
90+6'
Р. Дебелко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Кривбасс
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Р. Дебелко
89'
Пенальти не реализован!
Д. Хомченовский
Желтая карточка
В. Бугай
88'
86'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
М. Лунев
85'
Желтая карточка
Н. Татарков
Замена
Y. Tlumak
️️️️
В. Волошин
84'
77'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
О. Кожушко
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
К. Дрышлюк
69'
Замена
В. Бугай
️️️️
Д. Антюх
59'
Замена
П. Мичин
️️️️
Д. Мишнев
59'
58'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Приходько
Пас отдал
И. Дибанго
49'
Желтая карточка
О. Кожушко
46'
Замена
К. Приходько
️️️️
Д. Бизимана
Желтая карточка
Д. Антюх
42'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лунев
39'
Желтая карточка
Д. Бизимана
29'
Желтая карточка
М. Задерака
Желтая карточка
Р. Вантух
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Антюх
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Сапутин
17
Вантух
75
Снурницын
70
Кирюханцев
44
Батагов
8
Дрышлюк
15
Мишнев
9
Антюх
15
Волошин
7
Алефиренко
31
Русин
3-2-3-2
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
77
Понедельник
10
Хомченовский
7
Кожушко
14
Лунев
15
Волошин
20
20
15
Волошин
8
Дрышлюк
21
Нагнойный
21
Нагнойный
8
Дрышлюк
15
Мишнев
22
Мичин
22
Мичин
15
Мишнев
9
Антюх
19
Бугай
19
Бугай
9
Антюх
8
Бизимана
29
Приходько
29
Приходько
8
Бизимана
7
Кожушко
11
Вакулко
11
Вакулко
7
Кожушко
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
14
Лунев
27
Дебелко
27
Дебелко
14
Лунев
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
Главный тренер
Ненад Лалатович
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Кривбасс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
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