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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 15 мая 2011
Кривбасс
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Заря
27'
А. Полянский
84'
Д. Хомченовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Заря
+2
Желтая карточка
Д. Аддо
Желтая карточка
М. Ковалев
ГОЛ! 0:2!
Д. Хомченовский
Замена
Ф. Маду
️️️️
Р. Фомин
Замена
В. Милько
️️️️
Д. Липартия
Замена
В. Куценко
️️️️
М. Бартулович
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
С. Шевчук
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
М. Бартулович
️️️️
Р. Валеев
Замена
А. Иващенко
️️️️
Р. Костышин
ГОЛ! 0:1!
А. Полянский
Желтая карточка
И. Йеслинек
19'
Желтая карточка
Д. Матич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Заря
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
3-4-1-2
55
Штанько
4
Сердюк
25
Жданов
90
Петров
5
Федорчук
25
Максимов
28
Матич
88
Валеев
10
Костышин
88
Воронков
9
Йеслинек
4-3-3
99
Шуховцев
16
Ярмаш
20
Аддо
2
Полянский
55
Ковалев
70
Шевчук
6
Каменюка
33
Билый
13
Липартия
19
Фомин
27
Лазарович
Бартулович
20
Куценко
20
Куценко
Бартулович
88
Валеев
21
Бартулович
21
Бартулович
88
Валеев
10
Костышин
77
Иващенко
77
Иващенко
10
Костышин
70
Шевчук
10
Хомченовский
10
Хомченовский
70
Шевчук
13
Липартия
14
Милько
14
Милько
13
Липартия
19
Фомин
39
Маду
39
Маду
19
Фомин
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
12
Евгений Боровик
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Кривбасс - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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