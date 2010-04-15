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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 15 апреля 2010
Заря
15.04.2010, четверг, 17:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
90+2'
М. Билый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Кривбасс
ГОЛ! 1:0!
М. Билый
+2
Замена
️️️️
С. Шевчук
Замена
П. Мисько
️️️️
В. Федорчук
Желтая карточка
М. Билый
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
М. Бартулович
Замена
Е. Картушов
️️️️
П. Джихани
Желтая карточка
Д. Лепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Парит Джихани
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
61
Павел Мисько
ЦФ
2-1-5-2
99
Шуховцев
55
Ковалев
2
Полянский
4
Чайковский
33
Билый
6
Каменюка
88
Скоба
5
Силюк
14
Джихани
27
Лазарович
9
Рудыка
4-3-2
1
Каниболоцкий
27
Кицута
25
Жданов
22
Лисицкий
4
Сердюк
6
Морозюк
5
Федорчук
25
Максимов
11
Лепа
21
Бартулович
14
Джихани
11
Картушов
11
Картушов
14
Джихани
70
Шевчук
70
Шевчук
5
Федорчук
61
Мисько
61
Мисько
5
Федорчук
21
Бартулович
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
21
Бартулович
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Заря - Кривбасс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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