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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 23 октября 2010
Заря
23.10.2010, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
26'
В. Езерский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Кривбасс
Замена
А. Касьян
️️️️
Р. Фомин
Замена
С. Силюк
️️️️
Е. Картушов
Желтая карточка
К. Петров
Замена
В. Милько
️️️️
А. Семененко
Замена
К. Петров
️️️️
А. Максимов
Замена
А. Воронков
️️️️
Р. Валеев
Замена
А. Жданов
️️️️
Д. Андриенко
Пенальти не реализован!
Р. Фомин
ГОЛ! 1:0!
В. Езерский
Желтая карточка
Д. Андриенко
Желтая карточка
Д. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
25
Александр Максимов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
4
Сергей Рожок
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
25
Александр Жданов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
88
Андрей Воронков
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Шуст
8
Тесак
2
Полянский
5
Езерский
92
Емельянов
33
Билый
7
Семененко
6
Каменюка
11
Картушов
19
Фомин
27
Лазарович
4-3-2-1
12
Боровик
12
Андриенко
99
Даниловский
22
Лисицкий
14
Васильев
4
Рожок
25
Максимов
88
Валеев
10
Костышин
10
Хомченовский
77
Иващенко
7
Семененко
14
Милько
14
Милько
7
Семененко
11
Картушов
5
Силюк
5
Силюк
11
Картушов
19
Фомин
19
Касьян
19
Касьян
19
Фомин
12
Андриенко
25
Жданов
25
Жданов
12
Андриенко
25
Максимов
90
Петров
90
Петров
25
Максимов
88
Валеев
88
Воронков
88
Воронков
88
Валеев
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
Авангард
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