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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 11 августа 2012
Заря
11.08.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
18'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Кривбасс
84'
Замена
В. Лисицкий
️️️️
А. Антонов
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
72'
64'
Замена
Д. Матич
️️️️
Д. Канкава
Замена
И. Родич
️️️️
Г. Ярмаш
62'
46'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
П. Пашаев
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
46'
25'
Желтая карточка
Б. Шершун
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Бартулович
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ПЗ
90
Кирилл Петров
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
4-5-1
12
Постранский
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
7
Худзик
6
Каменюка
2
Галюза
22
Любенович
35
Грицай
11
Идахор
4-4-2
55
Штанько
20
Пашаев
23
Шершун
3
Лобжанидзе
24
Федорив
88
Валеев
69
Дедечко
23
Канкава
90
Петров
21
Бартулович
69
Антонов
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
16
Ярмаш
55
Родич
55
Родич
16
Ярмаш
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
69
Антонов
22
Лисицкий
22
Лисицкий
69
Антонов
23
Канкава
28
Матич
28
Матич
23
Канкава
20
Пашаев
79
Бабатунде
79
Бабатунде
20
Пашаев
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Заря - Кривбасс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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