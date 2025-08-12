13 августа на стадионе «Фишт» состоится матч Кубка России между «Сочи» и «Крыльями Советов». Хозяева продолжают искать свою игру, сталкиваясь с проблемами в обороне, а гости подходят к встрече в хорошем тонусе, уверенно выступая как в атаке, так и в защите. Этот матч станет важным тестом для обеих команд в борьбе за выход в следующий раунд.

«Сочи»

В последних пяти матчах команда сумела забить лишь 4 гола, но пропустила 13 – в среднем 2,60 за игру. Проблемы в обороне обостряются на фоне нестабильной игры в атаке. Последняя победа датируется давно, и серия из пяти матчей без выигрышей оказывает психологическое давление. При этом «Сочи» сумел забить в трeх последних играх, что даeт минимальный позитивный сигнал, но для успеха против организованного соперника этого может быть недостаточно.

«Крылья Советов»

Самарцы находятся в хорошей форме: 5 матчей без поражений, при этом в последних пяти играх они забили 10 голов (в среднем 2,00 за матч) и пропустили всего 4 (0,80 в среднем). Победа над «Краснодаром» в Кубке и крупная виктория над «Ростовом» в чемпионате подтверждают атакующую мощь команды. Однако в трeх последних встречах «Крылья» всe же пропускали, что оставляет шанс сопернику на гол.

Факты о командах

«Сочи»

Не побеждает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2,60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

«Крылья Советов»

Не проигрывает в 5 последних матчах

2,00 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах

Победы над «Краснодаром» и «Ростовом» в последних встречах

Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

Исходя из статистики и текущей формы, «Крылья Советов» выглядят фаворитом встречи. Их атака стабильна, а оборона относительно надeжна, в то время как «Сочи» испытывает трудности с балансом игры и слишком часто допускает ошибки у своих ворот. Однако учитывая, что самарцы пропускают в последних матчах, хозяева могут рассчитывать на гол. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей при обмене забитыми мячами.

