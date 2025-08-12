Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85

12 августа 2025 9:28
Сочи - Крылья Советов
13 авг. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку

13 августа на стадионе «Фишт» состоится матч Кубка России между «Сочи» и «Крыльями Советов». Хозяева продолжают искать свою игру, сталкиваясь с проблемами в обороне, а гости подходят к встрече в хорошем тонусе, уверенно выступая как в атаке, так и в защите. Этот матч станет важным тестом для обеих команд в борьбе за выход в следующий раунд.

«Сочи»

В последних пяти матчах команда сумела забить лишь 4 гола, но пропустила 13 – в среднем 2,60 за игру. Проблемы в обороне обостряются на фоне нестабильной игры в атаке. Последняя победа датируется давно, и серия из пяти матчей без выигрышей оказывает психологическое давление. При этом «Сочи» сумел забить в трeх последних играх, что даeт минимальный позитивный сигнал, но для успеха против организованного соперника этого может быть недостаточно.

«Крылья Советов»

Самарцы находятся в хорошей форме: 5 матчей без поражений, при этом в последних пяти играх они забили 10 голов (в среднем 2,00 за матч) и пропустили всего 4 (0,80 в среднем). Победа над «Краснодаром» в Кубке и крупная виктория над «Ростовом» в чемпионате подтверждают атакующую мощь команды. Однако в трeх последних встречах «Крылья» всe же пропускали, что оставляет шанс сопернику на гол.

Факты о командах

«Сочи»

  • Не побеждает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2,60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей

«Крылья Советов»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • 2,00 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Победы над «Краснодаром» и «Ростовом» в последних встречах

Личные встречи
0% (0)
15% (2)
85% (11)
7
Забитых мячей
28
0.54
В среднем за матч
2.15
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 1
13.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
0 : 2
02.12.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.09.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
1 : 2
09.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
2 : 0
16.10.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
2 : 3
20.03.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
1 : 0
21.08.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.07.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сочи
0 : 2
05.10.2019
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 3
04.03.2018
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

Исходя из статистики и текущей формы, «Крылья Советов» выглядят фаворитом встречи. Их атака стабильна, а оборона относительно надeжна, в то время как «Сочи» испытывает трудности с балансом игры и слишком часто допускает ошибки у своих ворот. Однако учитывая, что самарцы пропускают в последних матчах, хозяева могут рассчитывать на гол. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей при обмене забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крыльев Советов» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Крылья Советов Сочи
Рекомендуем
