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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Крылья Советов
Сочи - Крылья Советов: обзор матча 02 декабря 2023
Сочи
02.12.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
71'
Р. Ежов
90+4'
Б. Гарре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Крылья Советов
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Гарре
Желтая карточка
К. Заика
90'
+3
84'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Г. Бейл
Замена
Мигел
️️️️
И. Юрганов
77'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Юсупов
77'
77'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ю. Горшков
77'
Замена
Д. Якуба
️️️️
С. Бабкин
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ежов
Пас отдал
Г. Бейл
69'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Писарский
69'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Н. Салтыков
Замена
А. Макарчук
️️️️
Т. Маргасов
61'
Замена
К. Заика
️️️️
Ю. Медведев
61'
Желтая карточка
А. Юсупов
45'
+3
Желтая карточка
И. Юрганов
33'
Замена
И. Миладинович
️️️️
В. Литвинов
30'
20'
Желтая карточка
Ф. Костанца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
(К)
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К)
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-3-1-2-1
50
Гойло
4
Литвинов
33
Алвес
40
Юрганов
17
Медведев
5
Кравцов
34
Маргасов
4
Юсупов
14
Крамарич
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
14
Салтыков
77
Писарский
34
Маргасов
17
Макарчук
17
Макарчук
34
Маргасов
4
Литвинов
45
Миладинович
45
Миладинович
4
Литвинов
17
Медведев
27
Заика
27
Заика
17
Медведев
4
Юсупов
16
Нобоа
16
Нобоа
4
Юсупов
40
Юрганов
99
Мигел
99
Мигел
40
Юрганов
4
Горшков
15
Рассказов
15
Рассказов
4
Горшков
23
Бейл
95
Гапонов
95
Гапонов
23
Бейл
6
Бабкин
8
Якуба
8
Якуба
6
Бабкин
14
Салтыков
11
Рахманович
11
Рахманович
14
Салтыков
77
Писарский
73
Шитов
73
Шитов
77
Писарский
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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