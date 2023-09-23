Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Сочи
Крылья Советов - Сочи: обзор матча 23 сентября 2023
Крылья Советов
23.09.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
4'
Н. Салтыков
41'
А. Рахманович
90+7'
К. Нобоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Сочи
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Нобоа
73'
Замена
Д. Аносов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Салтыков
72'
67'
Желтая карточка
М. Алвес
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Рахманович
61'
Замена
В. Шитов
️️️️
Б. Гарре
61'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
С. Бабкин
61'
61'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
57'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
53'
Замена
В. Литвинов
️️️️
И. Миладинович
47'
Желтая карточка
К. Нобоа
46'
Замена
Мигел
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 2:0!
А. Рахманович
Пас отдал
С. Бабкин
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Салтыков
Пас отдал
Ю. Горшков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
99
Мигел
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
4
Горшков
44
Барач
4
Евгеньев
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
11
Рахманович
15
Рассказов
14
Салтыков
3-2-2-2-1
12
Заболотный
40
Юрганов
33
Алвес
45
Миладинович
34
Маргасов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
6
Батырев
77
Мелкадзе
14
Салтыков
31
Зотов
31
Зотов
14
Салтыков
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
11
Рахманович
77
Писарский
77
Писарский
11
Рахманович
45
Миладинович
4
Литвинов
4
Литвинов
45
Миладинович
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
4
Юсупов
99
Мигел
99
Мигел
4
Юсупов
18
Бурмистров
69
Аносов
69
Аносов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Сочи
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Писарский – о срыве трансфера в «Зенит»: «Предлагали зарплату меньше, чем в «Крыльях»
11:29
5
Горшков раскрыл свое отношение к «Зениту» после слов о привилегиях для легионеров
25 ноября
4
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Писарский – о срыве трансфера в «Зенит»: «Предлагали зарплату меньше, чем в «Крыльях»
11:29
5
Горшков раскрыл свое отношение к «Зениту» после слов о привилегиях для легионеров
25 ноября
4
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+