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РПЛ 2026/2027
Сочи - Крылья Советов
Сочи - Крылья Советов: обзор матча 20 марта 2022
Сочи
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Крылья Советов
80'
Г. Мелкадзе
83'
А. Макарчук
45+1'
М. Глушенков
78'
Ю. Горшков (П)
90+1'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Крылья Советов
90'
+4
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Зиньковский
Пас отдал
Ю. Горшков
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
88'
84'
Желтая карточка
Г. Бейл
ГОЛ! 2:2!
А. Макарчук
Пас отдал
И. Попов
83'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
И. Попов
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ю. Горшков
Замена
А. Макарчук
️️️️
И. Цаллагов
75'
72'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Якуба
72'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Глушенков
68'
Желтая карточка
А. Зиньковский
66'
Замена
С. Пиняев
️️️️
В. Сарвели
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Дркушич
66'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Н. Бурмистров
66'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Юсупов
66'
Вторая желтая
С. Терехов
63'
Желтая карточка
С. Терехов
63'
54'
Желтая карточка
М. Барач
Желтая карточка
В. Дркушич
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
39'
Желтая карточка
Д. Якуба
Желтая карточка
Н. Бурмистров
31'
Желтая карточка
И. Цаллагов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
16
Дркушич
5
Родригао
20
Юрганов
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Кассьерра
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
44
Барач
4
Горшков
8
Якуба
22
Костанца
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
15
Цаллагов
17
Макарчук
17
Макарчук
15
Цаллагов
16
Дркушич
27
Прохин
27
Прохин
16
Дркушич
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
4
Юсупов
71
Попов
71
Попов
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
9
Сарвели
9
Пиняев
9
Пиняев
9
Сарвели
8
Якуба
10
Цыпченко
10
Цыпченко
8
Якуба
10
Глушенков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
10
Глушенков
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Владимир Федотов
18
Артем Соколов
АП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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