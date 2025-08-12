14 августа на легендарной «Маракане» состоится первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» примет «Интернасьонал». Обе команды уверенно прошли групповой этап и настроены максимально серьeзно. «Фламенго» рассчитывает воспользоваться поддержкой трибун, а «Интер» – на свою стабильность в атаке и умение играть на выезде.

«Фламенго»

Хозяева подходят к игре в неплохой форме. В последних четырeх матчах Либертадорес команда не проигрывает, а в трeх из них обязательно забивала. За последние пять встреч во всех турнирах «Фламенго» оформил пять голов при трeх пропущенных, демонстрируя надeжность в обороне (0,60 пропущенного мяча в среднем за игру). Победы над «Мирассолом» и «Атлетико Минейро» в кубке и чемпионате добавили уверенности. Главная сила – умение грамотно контролировать ритм игры и не допускать провалов в защите, что особенно важно в матчах на вылет.

«Интернасьонал»

Команда из Порту-Алегри стабильно результативна – в шести последних матчах Либертадорес забивала, а в последних пяти встречах оформила семь голов. При этом оборона «Интера» менее надeжна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок (в среднем 1,40 за игру). В чемпионате команда чередует победы и ничьи, а недавняя выездная победа над «Ред Булл Брагантино» 3:1 показала, что «Интер» способен опасно действовать на чужом поле. Ключевая угроза для соперников – мобильная линия атаки, способная быстро адаптироваться к игре соперника.

Факты о командах

«Фламенго»

Не проигрывает в 4 последних матчах Либертадорес

В 3 последних матчах турнира обязательно забивает

В среднем: 1,00 гола забито, 0,60 пропущено (последние 5 игр)

2 победы в последних 3 домашних матчах

«Интернасьонал»

Забивает в 6 последних матчах Либертадорес

В среднем: 1,40 гола забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей в Либертадорес

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Фламенго» – «Интернасьонал»

Обе команды результативны, но «Фламенго» более надeжен в обороне, особенно дома. «Интернасьонал» наверняка будет действовать смело в атаке, что создаст моменты, но и даст шансы хозяевам на быстрые ответные действия. С учeтом статистики и формы, наиболее вероятным выглядит матч, в котором обе команды забьют, но при этом «Фламенго» воспользуется фактором своего поля и возьмeт верх.

