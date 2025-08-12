Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фламенго» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 14 августа 2025 с коэффициентом 1.85

12 августа 2025 9:08
Фламенго - Интернасьонал
14 авг. 2025, четверг 03:30 | Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Фламенго»
Сделать ставку

14 августа на легендарной «Маракане» состоится первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» примет «Интернасьонал». Обе команды уверенно прошли групповой этап и настроены максимально серьeзно. «Фламенго» рассчитывает воспользоваться поддержкой трибун, а «Интер» – на свою стабильность в атаке и умение играть на выезде.

«Фламенго»

Хозяева подходят к игре в неплохой форме. В последних четырeх матчах Либертадорес команда не проигрывает, а в трeх из них обязательно забивала. За последние пять встреч во всех турнирах «Фламенго» оформил пять голов при трeх пропущенных, демонстрируя надeжность в обороне (0,60 пропущенного мяча в среднем за игру). Победы над «Мирассолом» и «Атлетико Минейро» в кубке и чемпионате добавили уверенности. Главная сила – умение грамотно контролировать ритм игры и не допускать провалов в защите, что особенно важно в матчах на вылет.

«Интернасьонал»

Команда из Порту-Алегри стабильно результативна – в шести последних матчах Либертадорес забивала, а в последних пяти встречах оформила семь голов. При этом оборона «Интера» менее надeжна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок (в среднем 1,40 за игру). В чемпионате команда чередует победы и ничьи, а недавняя выездная победа над «Ред Булл Брагантино» 3:1 показала, что «Интер» способен опасно действовать на чужом поле. Ключевая угроза для соперников – мобильная линия атаки, способная быстро адаптироваться к игре соперника.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Либертадорес
  • В 3 последних матчах турнира обязательно забивает
  • В среднем: 1,00 гола забито, 0,60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 победы в последних 3 домашних матчах

«Интернасьонал»

  • Забивает в 6 последних матчах Либертадорес
  • В среднем: 1,40 гола забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей в Либертадорес
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи
42% (10)
21% (5)
38% (9)
29
Забитых мячей
32
1.21
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Фламенго
1 : 0
14.08.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
1 : 1
30.03.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
3 : 2
01.12.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.10.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
0 : 0
27.08.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
23.04.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 0
06.10.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
3 : 1
12.06.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 2
21.11.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
0 : 4
09.08.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
2 : 1
21.02.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 18 тур
Интернасьонал
2 : 2
26.10.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
3 : 1
26.09.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.05.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
2 : 1
06.09.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 0
06.05.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
2 : 1
16.10.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
1 : 0
30.06.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
0 : 1
18.10.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
09.07.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
2 : 0
23.10.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
4 : 0
20.07.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
11.10.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 0
21.07.2013
Фламенго
Показать все

Прогноз на матч «Фламенго» – «Интернасьонал»

Обе команды результативны, но «Фламенго» более надeжен в обороне, особенно дома. «Интернасьонал» наверняка будет действовать смело в атаке, что создаст моменты, но и даст шансы хозяевам на быстрые ответные действия. С учeтом статистики и формы, наиболее вероятным выглядит матч, в котором обе команды забьют, но при этом «Фламенго» воспользуется фактором своего поля и возьмeт верх.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Фламенго»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Кубок Либертадорес Интернасьонал Фламенго
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 