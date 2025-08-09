10 августа на Национальном футбольном стадионе в Минске состоится матч 17 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, набрав по 29 очков, но находятся в разной игровой форме: минчане переживают спад, а жодинцы на серии из побед.

«Динамо Минск»

Столичный клуб не выигрывает уже пять матчей, включая еврокубковые встречи. В последних пяти поединках забито лишь два мяча при восьми пропущенных – 0,40 гола за игру в атаке и 1,60 в обороне. Проблемы в реализации моментов и нестабильность обороны особенно заметны в матчах против команд из топ-5. Мустафа Джиме остаeтся лучшим бомбардиром с 4 голами, но в последнее время он редко получает качественные передачи. Команда пропускает в каждом из пяти последних матчей, что снижает еe шансы в предстоящей встрече.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб подходит к матчу в отличной форме: пять побед подряд в чемпионате с девятью забитыми мячами и пятью пропущенными. Павел Седько с 10 голами возглавляет гонку бомбардиров. Команда стабильно поражает ворота соперников – в 10 из 12 последних матчей, но при этом пропускает в семи встречах подряд. Средние показатели за 5 игр: 1,80 гола в атаке и 1,00 пропущенного в обороне. Несмотря на выездной статус, «Торпедо-БелАЗ» способен контролировать темп игры и использовать ошибки соперника в переходных фазах.

Факты о командах

«Динамо Минск»

5 матчей без побед

0,40 забитого и 1,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

2 гола за 5 последних встреч

«Торпедо-БелАЗ»

5 побед подряд в чемпионате

1,80 забитого и 1,00 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 10 из 12 последних встреч

Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд «Торпедо-БелАЗ» выглядит фаворитом даже в гостях. Жодинцы находятся на ходу, активно используют фланги и умеют наказывать за ошибки в обороне, а у «Динамо Минск» в последних турах проблемы с балансом между атакой и защитой. При этом обе команды часто пропускают, что повышает шансы на результативный футбол с обменом голами. Оптимальным выбором видится ставка на победу гостей с сохранением их результативной серии.

Рекомендованные ставки