Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 2.20

09 августа 2025 10:39
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
10 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку

10 августа на Национальном футбольном стадионе в Минске состоится матч 17 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, набрав по 29 очков, но находятся в разной игровой форме: минчане переживают спад, а жодинцы на серии из побед.

«Динамо Минск»

Столичный клуб не выигрывает уже пять матчей, включая еврокубковые встречи. В последних пяти поединках забито лишь два мяча при восьми пропущенных – 0,40 гола за игру в атаке и 1,60 в обороне. Проблемы в реализации моментов и нестабильность обороны особенно заметны в матчах против команд из топ-5. Мустафа Джиме остаeтся лучшим бомбардиром с 4 голами, но в последнее время он редко получает качественные передачи. Команда пропускает в каждом из пяти последних матчей, что снижает еe шансы в предстоящей встрече.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб подходит к матчу в отличной форме: пять побед подряд в чемпионате с девятью забитыми мячами и пятью пропущенными. Павел Седько с 10 голами возглавляет гонку бомбардиров. Команда стабильно поражает ворота соперников – в 10 из 12 последних матчей, но при этом пропускает в семи встречах подряд. Средние показатели за 5 игр: 1,80 гола в атаке и 1,00 пропущенного в обороне. Несмотря на выездной статус, «Торпедо-БелАЗ» способен контролировать темп игры и использовать ошибки соперника в переходных фазах.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • 5 матчей без побед
  • 0,40 забитого и 1,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 2 гола за 5 последних встреч

«Торпедо-БелАЗ»

  • 5 побед подряд в чемпионате
  • 1,80 забитого и 1,00 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 из 12 последних встреч
  • Пропускает в 7 матчах подряд

Личные встречи
36% (15)
36% (15)
29% (12)
47
Забитых мячей
36
1.12
В среднем за матч
0.86
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
30.03.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
22.11.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Суперкубок Белоруссии, Финал
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
02.03.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
1 : 0
02.12.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.07.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 2
14.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 4
28.05.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
16.07.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
3 : 0
13.03.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
19.07.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
2 : 0
03.04.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 0
03.11.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
0 : 3
22.06.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
31.10.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
2 : 1
31.03.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 0
13.08.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.04.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
1 : 1
08.10.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
02.04.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
23.08.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
4 : 0
04.05.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
09.11.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 1
27.09.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
0 : 0
17.08.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.05.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
01.12.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 0
20.10.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 2
21.07.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 3
04.05.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
17.11.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
18.08.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
12.05.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
16.10.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 1
05.08.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
11.05.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
21.11.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
23.08.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
5 : 1
19.05.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Динамо Мн
0 : 0
25.10.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
28.06.2009
Динамо Мн
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд «Торпедо-БелАЗ» выглядит фаворитом даже в гостях. Жодинцы находятся на ходу, активно используют фланги и умеют наказывать за ошибки в обороне, а у «Динамо Минск» в последних турах проблемы с балансом между атакой и защитой. При этом обе команды часто пропускают, что повышает шансы на результативный футбол с обменом голами. Оптимальным выбором видится ставка на победу гостей с сохранением их результативной серии.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

2.20
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Динамо Мн
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 