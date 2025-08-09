Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85

09 августа 2025 9:38
Оренбург - Краснодар
10 авг. 2025, воскресенье 15:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

10 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 4-го тура Премьер-лиги, в котором хозяева примут «Краснодар». Хозяева пока без побед в новом сезоне, а гости входят в число лидеров и намерены укрепить позиции в верхней части таблицы. Встреча обещает быть упорной, но с яркими моментами у ворот обеих команд.

«Оренбург»

Клуб набрал лишь 2 очка за первые три тура и находится в нижней части турнирной таблицы. Последняя игра против «Балтики» завершилась поражением 2:3, несмотря на два забитых мяча. Главная проблема команды – отсутствие стабильности в защите: 7 пропущенных голов в 5 матчах. При этом «Оренбург» забивает регулярно, в среднем один мяч за игру. Евгений Болотов остаeтся самым результативным игроком с одним голом, но команде нужно больше реализованных моментов, чтобы претендовать на победу.

«Краснодар»

Подопечные показали уверенный старт: две победы в трeх матчах Премьер-лиги. Последний успех – 1:0 над «Динамо». Команда демонстрирует хорошую реализацию в атаке – 6 мячей в 5 играх, и надeжность в обороне: 5 пропущенных. Диего Коста начал сезон с гола и остаeтся ключевой фигурой в атакующей линии. «Краснодар» стабильно забивает и способен навязать давление на чужом поле, что подтверждает статистика – голы в каждом из последних четырeх матчей.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Пропускает в 3 последних играх подряд
  • Средняя результативность: 1.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Краснодар»

  • Победы в 2 из 3 стартовых матчей сезона
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • Средняя результативность: 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Личные встречи
14% (2)
29% (4)
57% (8)
17
Забитых мячей
27
1.21
В среднем за матч
1.93
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 1
10.08.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Оренбург
1 : 2
17.05.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 0
03.11.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2 : 1
03.12.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 2
12.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
5 : 1
13.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
21.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
0 : 3
27.06.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
1 : 1
27.10.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 2
11.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
26.08.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
1 : 0
07.05.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3 : 3
06.11.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3 : 2
27.10.2016
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»

Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Краснодар» выглядит более сбалансированным и результативным. При этом «Оренбург» дома способен навязать борьбу и отличиться хотя бы раз. Исходя из текущей формы, ожидается, что гости будут контролировать игру, но хозяева создадут моменты. Наиболее перспективно выглядит ставка на обмен голами при небольшом преимуществе гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Краснодара» – коэффициент 2.15

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
Рекомендуем
  • Читайте нас: 