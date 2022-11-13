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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Краснодар
Оренбург - Краснодар: обзор матча 13 ноября 2022
Оренбург
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Краснодар
2'
В. Писарский
22'
Л. Вера
29'
В. Писарский
51'
Х. Марин
59'
В. Писарский
43'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Краснодар
Замена
Н. Титков
️️️️
Х. Марин
88'
Замена
К. Капленко
️️️️
Г. Флорентин
84'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Эктов
84'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Б. Мансилья
84'
77'
Желтая карточка
Е. Сорокин
Желтая карточка
Т. Аюпов
72'
71'
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 5:1!
В. Писарский
Пас отдал
Р. Гойкович
59'
57'
Желтая карточка
Э. Сперцян
ГОЛ! 4:1!
Х. Марин
Пас отдал
Б. Мансилья
51'
47'
Желтая карточка
И. Ахметов
46'
Замена
С. Петров
️️️️
И. Манелов
45'
+5
Желтая карточка
И. Манелов
Замена
Е. Гошев
️️️️
А. Кеняйкин
45'
+4
43'
ГОЛ! 3:1!
А. Ионов
Пас отдал
Э. Сперцян
ГОЛ! 3:0!
В. Писарский
Пас отдал
Х. Марин
29'
28'
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Кривцов
ГОЛ! 2:0!
Л. Вера
Пас отдал
Х. Марин
22'
15'
Желтая карточка
С. Волков
12'
Замена
В. Литвинов
️️️️
Кайо
9'
Желтая карточка
Кайо
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
Пас отдал
А. Эктов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
4-1-1-3-1
1
Кеняйкин
2
Печенин
3
Гойкович
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
77
Писарский
4-1-1-3-1
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
28
Сорокин
2
Рамирес
6
Ленини
97
Ахметов
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
2
Манелов
1
Кеняйкин
1
Гошев
1
Гошев
1
Кеняйкин
26
Марин
18
Титков
18
Титков
26
Марин
10
Флорентин
55
Капленко
55
Капленко
10
Флорентин
15
Эктов
17
Ковалев
17
Ковалев
15
Эктов
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
31
Кайо
4
Литвинов
4
Литвинов
31
Кайо
2
Манелов
98
Петров
98
Петров
2
Манелов
88
Кривцов
23
Якимов
23
Якимов
88
Кривцов
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
13
Иван Башич
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
13
Иван Башич
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Оренбург - Краснодар
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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