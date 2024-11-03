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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 03 ноября 2024
Краснодар
03.11.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Оренбург
38'
К. Ленини
73'
Д. Козлов
79'
Э. Сперцян
88'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Оренбург
ГОЛ! 4:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
К. Кастаньо
88'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
83'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
83'
ГОЛ! 3:0!
Э. Сперцян
79'
76'
Замена
М. Горбани
️️️️
А. Коваленко
76'
Замена
Х. Томпсон
️️️️
Х. Марин
ГОЛ! 2:0!
Д. Козлов
Пас отдал
Ж. Батчи
73'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
69'
Замена
Д. Козлов
️️️️
В. Са
69'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
66'
60'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Д. Рыбчинский
60'
Замена
А. Барановский
️️️️
С. Сахархизан
Желтая карточка
А. Черников
50'
ГОЛ! 1:0!
К. Ленини
Пас отдал
В. Тормена
38'
Желтая карточка
Д. Коста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Краснодар
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
27
Прохин
2
Перес
88
Караташ
8
Коваленко
20
Рыбчинский
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
5
Михайлов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
8
Коваленко
6
Горбани
6
Горбани
8
Коваленко
11
Сахархизан
96
Барановский
96
Барановский
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
14
Офсайды
4
1
Количество передач
400
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Михаил Шпильфогель
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Артём Чистяков
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко)
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