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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 21 августа 2022
Краснодар
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
28'
А. Ионов
66'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Оренбург
90'
+1
Замена
С. Оганесян
️️️️
Л. Вера
80'
Замена
М. Стаматов
️️️️
К. Печенин
79'
Замена
М. Сиваков
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
79'
Замена
О. Исаенко
️️️️
А. Черников
79'
Замена
И. Манелов
️️️️
Д. Кордоба
73'
Желтая карточка
М. Баньяц
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Сперцян
66'
Замена
М. Баньяц
️️️️
Н. Кривцов
62'
Желтая карточка
Н. Кривцов
61'
60'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Н. Титков
57'
Вторая желтая
Б. Мансилья
55'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
В. Литвинов
️️️️
Кайо
46'
40'
Желтая карточка
Б. Мансилья
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
28'
10'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
7
Михайло Баньяц
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Бородин
31
Кайо
82
Волков
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
3-3-2-2
1
Гошев
22
Павловец
4
Хотулев
3
Гойкович
2
Печенин
8
Аюпов
2
Полуяхтов
18
Титков
32
Вера
26
Марин
11
Мансилья
53
Черников
44
Исаенко
44
Исаенко
53
Черников
31
Кайо
4
Литвинов
4
Литвинов
31
Кайо
88
Кривцов
7
Баньяц
7
Баньяц
88
Кривцов
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
9
Кордоба
2
Манелов
2
Манелов
9
Кордоба
2
Печенин
30
Стаматов
30
Стаматов
2
Печенин
2
Полуяхтов
3
Сиваков
3
Сиваков
2
Полуяхтов
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
32
Вера
9
Оганесян
9
Оганесян
32
Вера
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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