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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 03 декабря 2023
Краснодар
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
45+3'
Э. Сперцян (П)
76'
И. Ахметов
51'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Оренбург
Желтая карточка
Х. Алонсо
89'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
А. Кокшаров
85'
85'
Замена
А. Адамов
️️️️
Л. Гогличидзе
80'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
К. Капленко
80'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
С. Оганесян
80'
Замена
Д. Куэро
️️️️
Д. Воробьев
ГОЛ! 2:1!
И. Ахметов
Пас отдал
Х. Алонсо
76'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
64'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
М. Баньяц
64'
56'
Желтая карточка
М. Перес
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Оганесян
Пас отдал
Л. Вера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
А. Кеняйкин
Желтая карточка
О. Олусегун
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
(К)
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
(К)
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
7
Баньяц
8
Сперцян
11
Батчи
6
Олусегун
90
Кокшаров
4-2-3-1
1
Кеняйкин
81
Сидоров
3
Сиваков
2
Перес
3
Гогличидзе
55
Капленко
32
Вера
9
Оганесян
13
Башич
11
Мансилья
10
Воробьев
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
7
Баньяц
88
Кривцов
88
Кривцов
7
Баньяц
90
Кокшаров
99
Кобнан
99
Кобнан
90
Кокшаров
3
Гогличидзе
95
Адамов
95
Адамов
3
Гогличидзе
55
Капленко
5
Михайлов
5
Михайлов
55
Капленко
9
Оганесян
17
Ковалев
17
Ковалев
9
Оганесян
10
Воробьев
50
Куэро
50
Куэро
10
Воробьев
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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