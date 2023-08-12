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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Краснодар
Оренбург - Краснодар: обзор матча 12 августа 2023
Оренбург
12.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
67'
Э. Сперцян
90'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Краснодар
90'
+5
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ж. Батчи
90'
+1
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Волков
90'
+1
Замена
К. Ленини
️️️️
Э. Сперцян
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Сперцян
80'
Желтая карточка
И. Ахметов
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Адамов
80'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
С. Оганесян
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
60'
Замена
И. Ахметов
️️️️
О. Олусегун
60'
Замена
К. Боржес
️️️️
Н. Кривцов
32'
Желтая карточка
Кайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-3-2
99
Сысуев
2
Печенин
3
Гойкович
2
Перес
95
Адамов
55
Капленко
26
Марин
13
Башич
9
Оганесян
17
Гюрлюк
10
Флорентин
4-1-3-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
9
Оганесян
17
Ковалев
17
Ковалев
9
Оганесян
95
Адамов
13
Обухов
13
Обухов
95
Адамов
82
Волков
15
Оласа
15
Оласа
82
Волков
8
Сперцян
6
Ленини
6
Ленини
8
Сперцян
6
Олусегун
97
Ахметов
97
Ахметов
6
Олусегун
88
Кривцов
20
Боржес
20
Боржес
88
Кривцов
11
Батчи
93
Сулейманов
93
Сулейманов
11
Батчи
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Главный тренер
Иржи Ярошик
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Оренбург - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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