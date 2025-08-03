Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ротор» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 4 августа 2025 с коэффициентом 2.05

03 августа 2025 8:29
Ротор - Енисей
04 авг. 2025, понедельник 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Ротора»
Сделать ставку

4 августа на стадионе «Волгоград-Арена» пройдет матч 3-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» примет «Енисей». Обе команды начали сезон нестабильно, но волгоградцы выглядят чуть увереннее и постараются использовать домашний матч как шанс набрать важные очки.

«Ротор»

Команда из Волгограда провела не самый яркий старт сезона, проиграв «Челябинску» (0:1), но ранее одержала победу над «Волгой» (2:1). В целом, у «Ротора» хорошо работает атака – 6 голов в последних 5 матчах, а дома коллектив играет смелее. Однако есть проблемы в обороне – команда пропускает уже в восьми матчах подряд. Тем не менее «Ротор» стабильно создает моменты и отличается в большинстве игр, что делает его опасным оппонентом для любого соперника.

«Енисей»

Клуб из Красноярска явно находится не в лучшей форме. Поражения в первых двух турах от «Чайки» (0:3) и «СКА-Хабаровска» (1:2) говорят о том, что оборона не справляется с нагрузкой. Всего 3 забитых мяча и 8 пропущенных за 5 последних игр – тревожные цифры для амбициозной команды. «Енисей» также не выигрывает уже в 5 матчах подряд и испытывает серьeзные трудности при игре в позиционной атаке.

Факты о командах

«Ротор»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.00 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Енисея»
  • Дома выиграл 2 из 3 последних матчей

«Енисей»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних игр против «Ротора»

Личные встречи
46% (6)
23% (3)
31% (4)
17
Забитых мячей
10
1.31
В среднем за матч
0.77
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 0
04.08.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 31 тур
Ротор
3 : 0
04.05.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 17 тур
Енисей
2 : 0
02.11.2024
Ротор
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2 : 3
24.04.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
1 : 1
09.10.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
2 : 1
03.11.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
0 : 3
20.07.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
1 : 0
24.03.2018
Енисей
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
1 : 0
15.05.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 4
07.07.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
0 : 1
01.04.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
0 : 0
06.09.2012
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Ротор» – «Енисей»

С учетом текущей формы и статистики, «Ротор» выглядит предпочтительнее. Команда лучше действует в атаке и использует домашний фактор, в то время как «Енисей» пока не может найти баланс ни в атаке, ни в обороне. Тем не менее, статистика личных встреч подсказывает, что у гостей есть шансы отличиться. Ожидаем результативный матч, в котором победу одержит «Ротор».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ротора» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ротора» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.05
Победа «Ротора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Енисей Ротор
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 