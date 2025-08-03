4 августа на стадионе «Волгоград-Арена» пройдет матч 3-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» примет «Енисей». Обе команды начали сезон нестабильно, но волгоградцы выглядят чуть увереннее и постараются использовать домашний матч как шанс набрать важные очки.

«Ротор»

Команда из Волгограда провела не самый яркий старт сезона, проиграв «Челябинску» (0:1), но ранее одержала победу над «Волгой» (2:1). В целом, у «Ротора» хорошо работает атака – 6 голов в последних 5 матчах, а дома коллектив играет смелее. Однако есть проблемы в обороне – команда пропускает уже в восьми матчах подряд. Тем не менее «Ротор» стабильно создает моменты и отличается в большинстве игр, что делает его опасным оппонентом для любого соперника.

«Енисей»

Клуб из Красноярска явно находится не в лучшей форме. Поражения в первых двух турах от «Чайки» (0:3) и «СКА-Хабаровска» (1:2) говорят о том, что оборона не справляется с нагрузкой. Всего 3 забитых мяча и 8 пропущенных за 5 последних игр – тревожные цифры для амбициозной команды. «Енисей» также не выигрывает уже в 5 матчах подряд и испытывает серьeзные трудности при игре в позиционной атаке.

Факты о командах

«Ротор»

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.20 гола забито, 1.00 пропущено за матч (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Енисея»

Дома выиграл 2 из 3 последних матчей

«Енисей»

Не выигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 0.60 гола забито, 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Забивает в 5 из 7 последних игр против «Ротора»

Прогноз на матч «Ротор» – «Енисей»

С учетом текущей формы и статистики, «Ротор» выглядит предпочтительнее. Команда лучше действует в атаке и использует домашний фактор, в то время как «Енисей» пока не может найти баланс ни в атаке, ни в обороне. Тем не менее, статистика личных встреч подсказывает, что у гостей есть шансы отличиться. Ожидаем результативный матч, в котором победу одержит «Ротор».

Рекомендованные ставки: