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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Енисей
Ротор - Енисей: обзор матча 24 апреля 2022
Ротор
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
12'
В. Шахов
80'
Б. Кавтарадзе
56'
Н. Глушков
58'
Н. Марков
68'
А. Чуканов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Енисей
Желтая карточка
Г. Махатадзе
90'
+2
83'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
ГОЛ! 2:3!
Б. Кавтарадзе
80'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
С. Серченков
77'
Замена
И. Школик
️️️️
А. Чуканов
77'
Замена
И. Голосов
️️️️
Д. Пелих
74'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Чуканов
64'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Саная
58'
ГОЛ! 1:2!
Н. Марков
56'
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Масловский
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
Е. Иванов
23'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
И. Мартынов
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Шахов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Терновский
8
Дудиев
3
Мартынов
29
Шахов
2
Пелих
6
Макаров
21
Махатадзе
7
Кипиани
7
Чуканов
8
Серченков
77
Минаев
4-1-3-2
1
Опарин
22
Бевеев
33
Масловский
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
75
Окладников
32
Саная
2
Пелих
61
Голосов
61
Голосов
2
Пелих
7
Чуканов
20
Школик
20
Школик
7
Чуканов
8
Серченков
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
8
Серченков
8
Иванов
13
Марков
13
Марков
8
Иванов
33
Масловский
19
Глушков
19
Глушков
33
Масловский
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
32
Саная
84
Молтенинов
84
Молтенинов
32
Саная
Остались в запасе
Ротор
Енисей
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
Главный тренер
Артем Куликов
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Ротор - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
Волгоград Арена
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